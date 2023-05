Il grande giorno e Le otto montagne: il successo al box-office continua anche in homevideo

Si sono rivelati due successi al botteghino, cosa non semplice per due prodotti con protagonisti del cinema italiano. Ma, cosa ancora più sorprendente, stanno sfoderando ottimi dati anche in campo homevideo, dove entrambi dopo l'uscita hanno occupato le prime posizioni, di solito riservati a blockbuster americani, film di supereroi o al limite a prodotti specifici per i ragazzini.

Il grande giorno: una scena del film

E se per Il grande giorno, la sorpresa è solamente relativa visto che Aldo, Giovanni e Giacomo hanno sempre avuto un grande successo e fatto registrare ottimi incassi, il risultato de Le otto montagne, premiato anche a Cannes, se lo aspettavano in pochi. In quest'ultimo caso è vero che l'Italia coproduce con Belgio e Francia e che i registi sono belgi, ma tutto il resto parla italiano.

Dal successo al botteghino alla sorpresa in homevideo

Le otto montagne: una sequenza del film

Perché Le otto montagne parla italiano? È presto detto: i due protagonisti sono due attori affermati del nostro cinema come Luca Marinelli e Alessandro Borghi, la location è in gran parte quella della Val D'Aosta, la lingua è italiana e inoltre il film è stato tratto dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, vincitore del premio Strega. Riguardo a Il grande giorno diretto da Massimo Venier, invece, siamo alla commedia italiana collaudata e sempre di qualità.

Il grande giorno: Aldo in un'immagine

Ma come dicevamo, oltre al brillante risultato nelle sale (oltre 7 milioni di euro per Il grande giorno, quasi 6 milioni per Le otto montagne), i due film hanno sorpreso anche nelle vendite homevideo, che di solito vedono ai vertici ben altri tipi di prodotti. E invece entrambi hanno occupato le prime posizioni nelle vendite. Segnale di un amore per i due film che è andato oltre l'esperienza in sala, che c'è voglia di rivederli, conservarli, o magari solo scoprirli. Merito anche delle uscite in blu-ray, entrambe di qualità e con extra più che sufficienti, come andiamo a raccontarvi.

Il blu-ray de Il grande giorno: un super video e un divertente making of

Ne Il grande giorno, Giacomo e Giovanni, amici fin dai tempi della scuola, si preparano a festeggiare in grande stile il matrimonio dei loro figli, ma l'arrivo di Aldo, il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni, darà il via a una serie di incredibili incidenti. Il blu-ray è targato Eagle Pictures è offre un video davvero brillante, che grazie anche a una fotografia luminosa offre esterni mozzafiato per intensità cromatica e incisività del dettaglio. Basta vedere l'erba e la vegetazione del giardino della villa, l'acqua, i primi piani e gli abiti. Anche le scene scure sono di buona qualità, grazie a un nero solido, un contrasto ben calibrato e una percezione sempre ottima della profondità.

Il grande giorno: un momento del film

Buone notizie anche dall'audio, presente con la traccia in DTS HD 5.1. Per gran parte del film la fanno da padrone i dialoghi, peraltro perfetti per pulizia e timbro, ma il reparto è molto attento anche all'ambienza e alcune scene dimostrano la qualità dell'audio: dalla caduta delle bottiglie nell'acqua, all'elicottero, dai fuochi di artificio ai rumori anche minimi, tutto è ben curato e chiama in causa anche l'asse posteriore con una discreta attività del sub. Negli extra troviamo solo un making of di 13 minuti, ma divertente perché condotto in prima persona e in maniera ironica da Aldo, Giovanni e Giacomo, con interventi degli altri membri del cast e filmati durante le riprese.

Il blu-ray de Le otto montagne: ottimi audio e video, negli extra un backstage

Per quanto riguarda Le otto montagne, diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, il film racconta soprattutto la storia di una grande amicizia, quella fra Pietro e Bruno, uno cresciuto in città, l'altro in un isolato villaggio di montagna. E se Bruno resterà fedele alle proprie montagne, Pietro sceglierà un altro tipo di vita e di percorso. Il blu-ray è targato CG-Vision e distribuito da Mustang. Il video è rigorosamente presentato nell'inconsueto formato 4:3, come nelle sale, fedele alle scelte dei realizzatori.

E si tratta di un video molto suggestivo, che proprio per il formato sfrutta soprattutto la verticalità delle montagne. Il tutto attraverso panorami mozzafiato nei quali il dettaglio è incisivo e di qualità: dalla vegetazione ai volti dei protagonisti, dalle costruzioni in montagna agli abiti e le attrezzature. Il tutto esaltato da un croma fedele ai colori della natura, dove spicca un bianco brillante per la neve, mentre nelle scene scure c'è un nero solido dal quale emergono sempre i dettagli nelle ombre.

Le otto montagne: un'inquadratura del film

L'audio in DTS HD 5.1, grazie a una buona attività fra i diffusori, restituisce un buon contesto sonoro dell'ambientazione montanara, sia durante le salite in quota, sia quando compare un elicottero, ma è efficace soprattutto nella cupa colonna sonora che spinge parecchio anche sui bassi. Negli extra troviamo un backstage di 15 minuti nel quale i registi e gli attori raccontano la loro particolare esperienza su un set molto singolare, dove era spesso presente lo stesso autore del libro Paolo Cognetti. Il tutto corredato da immagini del lavoro durante le riprese.