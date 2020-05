David di Donatello 2020, i film vincitori stasera su Sky Cinema Due: Il traditore e Martin Eden

Stasera su Sky Cinema Due appuntamento con il grande cinema italiano: Il traditore e Martin Eden, film trionfatori dei David di Donatello 2020, arrivano in TV, in prima serata e a seguire, per fare compagnia al pubblico di SKY.

Il Traditore, in onda alle 21:15

Il traditore, premiato con ben 6 David tra cui quello di Miglior Film, Miglior Regia a Marco Bellocchio, Miglior Attore protagonista a Pierfrancesco Favino, Miglior Attore non protagonistaa Luigi Lo Cascio, Migliore sceneggiatura originale, racconta la storia di Tommaso Buscetta, il "boss dei due mondi" nonché primo pentito di mafia, che testimoniò nel maxiprocesso contro Cosa Nostra.

Martin Eden, in onda alle 23:45

Chiude la serata Martin Eden, premiato per la Miglior sceneggiatura non originale, adattamento del romanzo di Jack London, con protagonista Luca Marinelli diretto da Pietro Marcello. Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo.