David di Donatello 2019: i vincitori, trionfo di Dogman

I David di Donatello 2019, senza troppe sorprese, hanno visto trionfare di Dogman diretto da Matteo Garrone che ha conquistato ben nove riconoscimenti.

La serata, andata in onda su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, ha potuto contare sulla presenza davvero speciale di ospiti internazionali del calibro di Tim Burton, che ha ricevuto dalle mani di Roberto Benigni il premio alla Carriera, e dei premiati con il David Speciale che, in questa edizione, sono stati Dario Argento, Uma Thurman e Francesca Lo Schiavo.

Premi importanti anche per Sulla mia pelle che ha visto il suo protagonista Alessandro Borghi conquistare il premio come Migliore Attore Protagonista, per Capri - Revolution e Loro che ha regalato a Elena Sofia Ricci la statuetta come Migliore Attrice Protagonista.

Il Miglior Film Straniero, come già annunciato in precedenza, è stato attribuito a Roma diretto da Alfonso Cuaron e il premio Oscar è arrivato a Roma per ricevere la preziosa statuetta, ringraziando dal palco anche Netflix e Lucky Red per aver sostenuto in Italia il progetto. Garrone, poco dopo, ha invece invitato gli spettatori a tornare in sala, sottolineando che si rischia di avere "televisioni sempre più grandi in salotto", preferendo quindi la visione casalinga a quella nei cinema. Durante la serata numerosi talenti saliti sul palco hanno voluto ricordare agli spettatori quanto sia importante vedere i film in sala, ricordando le prossime iniziative come i CinemaDays e l'apertura estiva delle strutture.

Ecco l'elenco completo di tutti i vincitori dei David di Donatello 2019:

Miglior Film : Dogman, diretto da Matteo Garrone

: Dogman, diretto da Matteo Garrone Miglior Regista : Matteo Garrone per Dogman

: Matteo Garrone per Dogman Miglior Regista Esordiente - Premio Gian Luigi Rondi : Alessio Cremonini per Sulla mia pelle

: Alessio Cremonini per Sulla mia pelle Migliore Sceneggiatura Originale : Matteo Garrone, Massimo Gaudioso e Ugo Chiti per Dogman

: Matteo Garrone, Massimo Gaudioso e Ugo Chiti per Dogman Miglior Sceneggiatura Non Originale : James Ivory, Luca Guadagnino, Walter Fasano per Chiamami col tuo nome

: James Ivory, Luca Guadagnino, Walter Fasano per Chiamami col tuo nome Migliore Produttore : Cinemaundici e Lucky Red per Sulla mia pelle

: Cinemaundici e Lucky Red per Sulla mia pelle Miglior Attrice Protagonista : Elena Sofia Ricci per Loro

: Elena Sofia Ricci per Loro Miglior Attore Protagonista : Alessandro Borghi per Sulla mia pelle

: Alessandro Borghi per Sulla mia pelle Migliore Attrice Non Protagonista : Marina Confalone per Il vizio della speranza

: Marina Confalone per Il vizio della speranza Miglior Attore Non Protagonista : Edoardo Pesce per Dogman

: Edoardo Pesce per Dogman Miglior Fotografia : Nicolaj Bruel per Dogman

: Nicolaj Bruel per Dogman Migliore Musicista : Sascha Ring, Philipp Thimm per Capri-Revolution

: Sascha Ring, Philipp Thimm per Capri-Revolution Miglior Canzone Originale : Mystery of Love - Musica, teatro e interpretazione di Sufjan Stevens per Chiamami col tuo nome

: Mystery of Love - Musica, teatro e interpretazione di Sufjan Stevens per Chiamami col tuo nome Migliore Scenografo : Dimitri Capuani per Dogman

: Dimitri Capuani per Dogman Migliori Costumi : Ursula Patzak per Capri-Revolution

: Ursula Patzak per Capri-Revolution Miglior Truccatore : Dalia Colli, Lorenzo Tamburini per Dogman

: Dalia Colli, Lorenzo Tamburini per Dogman Miglior Acconciatore : Aldo Signoretti per Loro

: Aldo Signoretti per Loro Migliore Montatore : Marco Spoletini per Dogman

: Marco Spoletini per Dogman Miglior Suono : Presa diretta: Maricetta Lombardo - Microfonista: Alessandro Molaioli - Montaggio: Davide Favargiotti - Creazione suoni: Mauro Eusepi, Mirko Perri - Mix: Michele Mazzucco per Dogman

: Presa diretta: Maricetta Lombardo - Microfonista: Alessandro Molaioli - Montaggio: Davide Favargiotti - Creazione suoni: Mauro Eusepi, Mirko Perri - Mix: Michele Mazzucco per Dogman Migliori Effetti Visivi : Victor Perez per Il ragazzo invisibile - Seconda generazione

: Victor Perez per Il ragazzo invisibile - Seconda generazione Miglior Documentario : Santiago, Italia di Nanni Moretti

: Santiago, Italia di Nanni Moretti Miglior Film Straniero : Roma di Alfonso Cuaron

: Roma di Alfonso Cuaron Miglior Cortometraggio: Frontiera di Alessandro Di Gregorio