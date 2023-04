David Cronenberg: le riprese del suo nuovo film, The Shrouds, al via a maggio

Nel cast di The Shrouds, nuovo film di David Cronenberg, Diane Kruger, Vincent Cassel e Guy Pearce, le riprese prenderanno il via a maggio.

Prenderanno il via l'8 maggio a Toronto le riprese del prossimo film di David Cronenberg, The Shrouds, che vede nel cast Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce, come conferma Deadline.

Diane Kruger ha sostituito Léa Seydoux nel progetto e affiancherà Vincent Cassel, già protagonista di La promessa dell'assassino e A Dangerous Method di Cronenberg, e Guy Pearce.

L'icona francese Cassel interpreterà Karsh, un brillante uomo d'affari in lutto dopo la morte della moglie, che costruisce un nuovo dispositivo per connettersi con i morti all'interno di un sudario funerario. Questo strumento di sepoltura installato nel suo cimitero all'avanguardia consente a lui e ai suoi clienti di osservare la decomposizione della persona amata in tempo reale. L'invenzione rivoluzionaria di Karsh è sul punto di entrare nel mainstream internazionale quando diverse tombe all'interno del suo cimitero vengono vandalizzate e quasi distrutte, inclusa quella di sua moglie. Mentre cerca di scoprire il motivo dell'attacco, svelando il mistero di chi ha causato questo caos, l'indagine lo spingerà a rivalutare i suoi affari, il matrimonio e la fedeltà verso la memoria della sua defunta moglie, oltre a spingerlo verso nuovi inizi.