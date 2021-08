David Cronenberg sarà l'ospite d'onore della seconda edizione del Matera Film Festival, che si terrà nella Città dei Sassi dal 2 al 10 ottobre 2021. Il grande cineasta canadese, Leone D'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, terrà una masterclass aperta al pubblico e seguirà da vicino le principali attività dell'evento.

David Cronenberg sul set di A History of Violence

Il programma del Matera Film Festival presenterà una retrospettiva esclusiva a lui completamente dedicata, ecco alcuni dei titoli dei lungometraggi che saranno presentati al pubblico durante i giorni del Festival: Scanners (1981), Videodrome (1983), La zona morta (1983), La mosca (1986), Crash (1996), eXistenZ (1999), A History of Violence (2005) e La promessa dell'assassino (2007).

Nel corso degli anni Cronenberg, figura iconica del cinema canadese, ha acquisito notorietà per essere stato in grado di utilizzare magistralmente elementi dell'horror e della fantascienza al fine di esplorare con intensità i punti di intersezione tra corpo umano, desideri inconsci e tecnologia caratteristici della realtà contemporanea.

David Cronenberg sul set de La promessa dell'assassino

Dopo un primo apprendistato con la pubblicità televisiva e con film di genere horror, nel 1981 realizza il suo primo thriller sci-fi, Scanners e nel 1983 uno dei film cult più apprezzati, Videodrome, in cui immagina che una rete televisiva trasmetta programmi di tale crudezza e violenza sessuale da provocare allucinazioni e persino mutazioni fisiche in chi li guarda.

Un ritratto fotografico di David Cronenberg

A regalare a David Cronenberg visibilità e riconoscimenti a livello internazionale sarà però La mosca, un film del 1986. Nella carriera del regista figurano capolavori come Dead Ringers (1988), Naked Lunch (1991), Crash (1996), ma anche film più recenti quali A history of violence (2005), Eastern Promises (2007), Cosmopolis (2012) e Maps to the Stars (2014).