Dave Chappelle, il comico aggredito sul palco a Los Angeles (video)

Dave Chappelle è stato assalito sul palco da un uomo che lo ha scaraventato a terra: l'episodio è avvenuto all'Hollywood Bowl di Los Angeles, dove il comico era in scena per il Festival 'Is a joke fest', organizzato da Netflix. L'identità dell'assalitore non è stata rivelata, ma, secondo il rapporto della polizia, era armato con un coltello e una pistola giocattolo.

Dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar, un altro comico americano è stato preso di mira, anche se, per il momento, non si sa cosa abbia spinto l'uomo a compiere l'insensato gesto. Dave Chappelle, comico molto controverso, era sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles - dove si svolgeva il primo festival di commedie dal vivo di Netflix - quando una persona che stava assistendo allo spettacolo come spettatore, è salita sul palco buttandolo a terra. Secondo il rapporto della polizia del Dipartimento di Los Angeles, l'uomo, dell'apparente età di 23 anni: "è stato arrestato per aggressione con un'arma mortale e portato in ospedale per cure mediche". Nella dichiarazione, rilasciata dalla portavoce Lizeth Lomeli, si specifica che Dave Chappelle "non ha riportato nessuna ferita", sottolineando che il motivo dell'assalto "resta, per il momento misterioso".

Subito dopo essersi rialzato, e aver preso il microfono, il comico ha detto "È stato un trans". Dave da tempo è in aperto contrasto con la comunità LGBTQ+ che ha giudicato irrispettose alcune sue battute nello spettacolo The Closer, disponibile su Netflix. Durante la serata si era esibito anche Chris Rock che, salito sul palco, ha chiesto "quello era Will Smith?", con un chiaro riferimento al noto episodio.

Alcune foto, circolate sul web, mostrano una persona, presumibilmente l'assalitore, portato via dalla struttura in autoambulanza. Sembra che l'uomo, dalla colluttazione con la security, ne sia uscito con un braccio fratturato, questa notizia non è stata confermata dalla polizia.