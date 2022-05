Ricky Gervais, Dave Chappelle: il CEO di Netflix Ted Sarandos difende la libertà di parola dopo le polemiche

In un'ampia intervista pubblicata sul New York Times, il CEO di Netflix, Ted Sarandos, torna a difendere la libertà artistica e di parola dopo le polemiche sollevate dall'irriverenza dei comici Dave Chappelle e Ricky Gervais. Entrambi gli attori sono sotto tiro in alcuni ambienti per la loro satira nei confronti delle persone transgender. Le controversie hanno spinto alcuni dipendenti di Netflix a organizzare una protesta minacciando le dimissioni.

Nell'intervista con Maureen Dowd, Ted Sarandos ha confessato di essere stato colto di sorpresa dalla reazione, ma non ha esitato a sostenere Dave Chappelle. Ha aggiunto che l'unico modo in cui i comici possono capire cosa è accettabile è "oltrepassare il limite ogni tanto. Penso che sia molto importante per la cultura americana possedere la libertà di espressione. Stiamo programmando per molte persone diverse che hanno opinioni diverse, gusti e stili diversi, eppure non stiamo facendo tutto per tutti. Vogliamo qualcosa per tutti, ma non tutto sarà per tutti".

Come spiega Sarandos, il sostegno a Dave Chappelle "non è stato difficile. Raramente hai l'opportunità di mettere alla prova i tuoi principi. È stata un'opportunità per prendere qualcuno, come nel caso di Dave, che è il comico della nostra generazione, sicuramente il comico più popolare di Netflix. Nessuno direbbe che quello che fa non sia premuroso o intelligente. Semplicemente non sei d'accordo con lui."

Alcuni giorni dopo che Chappelle è stato attaccato sul palco dell'Hollywood Bowl durante il "Netflix Is a Joke Festival", lo streamer ha pubblicato un nuovo memo sulla cultura aziendale. Il riepilogo suggeriva: "Se trovate difficile supportare la nostra varietà di contenuti, Netflix potrebbe non essere il posto migliore per voi".

Posizione, questa, che è stata celebrata dai conservatori, cosa che ha sorpreso Sarandos il quale dichiara: "Era una questione molto liberale, ma viviamo in un periodo davvero strano. Ho sempre detto 'Se censuriamo negli Stati Uniti, come difenderemo i nostri contenuti in Medio Oriente?'".