Dave Bautista protagonista del film sci-fi Universe's Most Wanted

L'attore Dave Bautista è stato scelto come protagonista del film Universe's Most Wanted, che verrà diretto da Brad Peyton.

Dave Bautista sarà il protagonista del nuovo action movie Universe's Most Wanted, un progetto che verrà diretto dall'ormai esperto Brad Peyton. Le riprese del lungometraggio, di genere sci-fi, dovrebbero iniziare nella primavera 2021 se non ci saranno posticipi causati dalle restrizioni attualmente imposte dalla situazione mondiale.

Il film Universe's Most Wanted avrà al centro della trama i criminali più ricercati della galassia, in fuga da poliziotti cosmici, che si ritrovano a fare una tappa sul pianeta Terra mentre cercano di restare liberi.

Dave Bautista, nel nuovo progetto di Brad Peyton (Rampage) interpreterà uno degli agenti che stanno cercando di arrestare i criminali inseguendoli per l'universo.

Il personaggio avrà inoltre a che fare con un ragazzino, il figlio di uno sceriffo locale, che collabora con lui nel tentativo di salvare il mondo e fermare l'invasione dei ricercati.

La sceneggiatura sarà firmata da F. Scott Frazier (xXx: Return of Xander Cage) e Jimmy Loweree, mentre Dave Bautista sarà coinvolto anche come produttore del lungometraggio.

L'attore, prossimamente, sarà impegnato anche sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3, l'atteso capitolo conclusivo della trilogia diretta da James Gunn.