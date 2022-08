Dave Bautista potrebbe essere il protagonista di Unleashed, il nuovo film diretto da Jeff Tomsic.

La sceneggiatura del progetto sarà firmata da Jim e Brian Kehoe, già autori di Blockers.

Se le trattative si concluderanno nel migliore dei modi, Dave Bautista dovrebbe essere protagonista e produttore di Unleashed in collaborazione con il suo partner Jonathan Meisner, Chris Bender di Good Fear e Jake Weiner.

L'attore dovrebbe avere la parte di un poliziotto che ha come miglior amico un cane in grado di fiutare ogni tipo di crimine. Quando Boomer muore durante un turno di lavoro, l'agente giura che non avrà più partner a quattro zampe fino a quando si ritrova ad avere Zeus al suo fianco.

Bautista ha recentemente recitato in Glass Onion: A Knives Out Mystery, che verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival, ed è impegnato nelle riprese di Dune 2, il sequel diretto da Denis Villeneuve.

I Kehoe hanno recentemente firmato la sceneggiatura di Double Fault con protagonista Rebel Wilson e Luck Key, un remake del film coreano che avrà come star Marlon Wayans.