Dave Bautista nel cast di Knock at the Cabin, nuovo film di M. Night Shyamalan

L'attore Dave Bautista sembra sarà il protagonista del prossimo film di M. Night Shyalaman intitolato Knock at the Cabin.

Dave Bautista sembra stia per accettare il ruolo da protagonista del film Knock at the Cabin, il nuovo progetto top secret diretto da M. Night Shyamalan.

L'attore, prossimamente, sarà impegnato anche sul set del sequel di Dune e attualmente sta girando Guardiani della Galassia Vol. 3.

M. Night Shyamalan sarà sceneggiatore, regista e produttore di Knock at the Cabin, la cui uscita nelle sale è prevista per il 3 debbraio 2023.

Dave Bautista sta completando le trattative con la produzione e, secondo quanto riporta Deadline, è particolarmente entusiasta nel cogliere l'opportunità di collaborare con il filmmaker.

Shyamalan ha recentemente portato sul grande schermo Old, film che ha incassato oltre 90 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo. Per ora non sono stati rivelati i dettagli della trama del nuovo lungometraggio.

Bautista, nei prossimi mesi, oltre a Dune 2 e, quasi sicuramente, Knock at the Cabin, sarà inoltre impegnato sul set della commedia in stile Arma Letale che ha ideato insieme all'amico e collega Jason Momoa.