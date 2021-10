Dave Bautista mostra la foto del naso rotto da Daniel Craig sul set di Spectre

Dave Bautista ha condiviso su Twitter la foto di se stesso con il naso rotto dopo il colpo subito da Daniel Craig durante le riprese di Spectre, ventiquattresimo film del franchise di James Bond, uscito nel 2015.

Nei giorni scorsi, durante una puntata del The Graham Norton Show, Daniel Craig ha parlato di alcuni infortuni che si sono verificati sul set dei film di James Bond, rivelando di aver rotto il naso a Dave Bautista durante una scena di combattimento in 007 Spectre. L'ex wrestler ha quindi deciso di rispondere su Twitter alla rivelazione del collega, condividendo un'immagine che lo mostra proprio all'epoca delle riprese del film diretto da Sam Mendes, con il naso rotto.

Parlando dell'incidente sul set, Daniel Craig ha detto: "Gli ho tirato un pugno e l'ho colpito sul naso. Ho sentito un crack e mi son detto: 'Oh Dio no'. Sono scappato via, pensavo che sarebbe venuto a cercarmi per darmele, invece è stato molto gentile e comprensivo". Bautista, dal canto suo, ha detto che in realtà Craig non scappò: "Non è corso via! Ha iniziato a urlare 'Ca**o, gli ho rotto il naso!!'. E lo aveva fatto. E poi mi ha abbracciato, mi ha chiesto scusa, abbiamo riso, ho cambiato vestiti, ho inserito della carta igienica su nel naso e abbiamo continuato a girare una delle migliori scene di combattimento di sempre". L'attore ha inoltre sottolineato: "Sono molto orgoglioso di quella scena".

Nel suo selfie dell'epoca, Bautista guarda impassibile verso la telecamera, anche se il suo naso era notevolmente storto e anche il colletto della camicia e la cravatta sembravano leggermente in disordine. "Ho tirato fuori questo. L'ho scattato subito dopo essermi ripulito", ha scritto Bautista nella didascalia del post, aggiungendo anche un'emoji sorridente.

Spectre è stato rilasciato nel 2015 ed ha visto Bautista nei panni di un assassino di nome Mr. Hinx, appartenente ad un'organizzazione di terroristi. Hinx incontra Bond diverse volte nel film. Nello specifico, l'attore dice solo una singola parola nell'intero film, una di quattro lettere. "Ho pensato che fosse fantastico il fatto che non parlasse mai", ha detto Bautista a Yahoo nel 2016. La battuta, 'Shit', arriva pochi istanti prima che il suo personaggio viene lanciato da un vagone in movimento, presumibilmente uccidendolo.