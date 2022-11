Dave Bautista: "Daniel Craig preferisce di gran lunga interpretare Benoit Blanc che James Bond"

Dopo aver condiviso il set di GLass Onion: Knives Out, Dave Bautista è giunto a una conclusione: il collega Daniel Craig si diverte molto di più a interpretare il detective Benoit Blanc rispetto al serioso James Bond. Bautista ha visto entrambi i lati di Craig, avendolo affiancato nel 2015 sul set di Spectre.

"Era davvero coinvolto in Bond", ha detto Bautista a Entertainment Weekly. "Si percepiva che era sotto pressione. Non sembrava la persona più felice del mondo in Bond, ma in Glass Onion era l'esatto contrario".

Glass Onion: Knives Out, Edward Norton e Dave Bautista in una foto del film

Dave Bautista ha spiegato che Daniel Craig "ea così rilassato, sempre sorridente e felice di interagire con gli altri" durante le riprese del mistery diretto da Rian Johnson per Netflix:

Daniel Craig ricorda la battuta che la regina Elisabetta ha fatto su di lui: "È molto divertente"

"In Spectre, non c'era molta interazione col cast. Ma Glass Onion - Knives Out è stato l'opposto. Eravamo sempre insieme, così l'ho potuto conoscere meglio come persona e vedere come lavora".

Glass Onion - Knives Out, sequel di Cena con delitto - Knives Out, vede il Detective Benoit Blanc impegnato in una nuova indagine in Grecia. il cast corale include Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline e Kate Hudson.

Glass Onion - Knives Out arriva al cinema per una sola settimana dal 23 novembre, e su Netflix dal 23 dicembre.