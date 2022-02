Daniel Craig ricorda la battuta che la regina Elisabetta ha fatto su di lui: "È molto divertente"

Intervenuto al The Late Show With Stephen Colbert, Daniel Craig ha svelato una battuta che la regina Elisabetta ha fatto su di lui durante un loro incontro.

Daniel Craig ha ricordato una battuta che la regina Elisabetta ha fatto su di lui durante un loro incontro. L'attore britannico ha quindi detto di considerare "molto divertente" la sovrana ed ha anche parlato dei corgi, i celebri cani di Buckingham Palace.

Ospite del The Late Show With Stephen Colbert, Daniel Craig ha raccontato di quando è stato insignito dell'Ordine di San Michele e San Giorgio, importante ordine cavalleresco britannico, dalla regina Elisabetta II la vigilia di Capodanno. Stephen Colbert ne ha quindi approfittato per fargli una specifica domanda. "Capisco che magari non potresti rispondere a questa domanda, ma te lo chiederò comunque. Com'è nel privato?", ha quindi detto il conduttore.

L'attore ha risposto: "Molto divertente. Aveva voglia di fare una battuta ed ha fatto una battuta su di me. Stavamo facendo le nostre fotografie e lei ha semplicemente detto 'Oh no, è il tipo che non sorride'". Craig ha quindi aggiunto di essersi "rotolato sul pavimento" con i suoi cani, i celebri corgi. Dopo che Colbert ha chiesto a Craig come siano i corgi della regina in privato, Craig ha condiviso: "Mi rotolavo sul pavimento con loro la maggior parte del tempo. Sono molto amichevoli".

Questa non era la prima volta che Craig si trovava in presenza della regina. I due si sono incontrati anche alle Olimpiadi del 2012 a Londra, quando hanno collaborato per uno sketch di James Bond, diretto da Danny Boyle. Una parodia in cui il personaggio di Craig va a prendere la regina a Buckingham Palace. Gli stuntman li hanno interpretati mentre attraversavano Londra in elicottero e si lanciavano con il paracadute nella sede delle Olimpiadi. La regina Elisabetta è poi apparsa sui gradini dei sedili VIP, mentre applaudiva divertita, inaugurando così al meglio le Olimpiadi.