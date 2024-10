Dave Bautista critica Donald Trump ironizzando: "Non è uno tosto, è un piccolo str***o lamentoso"

Durante il talk show di Jimmy Kimmel, l'attore Dave Bautista ha criticato in modo ironico Donald Trump, invitando gli elettori a compiere la scelta giusta.

Dave Bautista ha da tempo annunciato il suo sostegno a Kamala Harris e in un nuovo video, realizzato per lo show condotto da Jimmy Kimmel, l'attore ironizza su Donald Trump.

L'ex wrestler viene mostrato in palestra mentre commenta le statistiche che sostengono gli uomini stiano ancora sostenendo il miliardario.

Il video di Bautista contro Trump

Nel segmento del talk show Dave Bautista, mentre si trova in palestra vicino al ring, sostiene che Donald Trump sia uno 'stronzetto piagnucoloso'.

La star di Guardiani della Galassia ha poi proseguito spiegando: "Amici, dobbiamo parlare. Molti uomini sembrano pensare che sia una specie di tizio tosto. Non lo è. Voglio dire, guardatelo, ha più trucco rispetto a Dolly Parton. Si lamenta come un bambino. Questo tizio ha paura degli uccelli".

Bautista ha aggiunto: "Donald Trump ha avuto suo papà pagare un dottore per dire che il suo piccolo piedino gli faceva male per evitare la leva. Guardate quella pancia: è come un sacchetto della spazzatura pieno di latticello".

Il video prosegue poi sostenendo che l'ex presidente non riesca quasi a tenere da solo un ombrello, dimostrando la sua teoria con un video che mostra l'ex presidente alle prese con la pioggia.

La critica a Trump non esita a ricordare che il suo umore non è mai costante, si lamenta e più di una volta ha degli attacchi di rabbia: "Si comporta come un bambino di 5 anni alla guida di un camion. A novembre smettiamola di prenderci in giro".

Kimmel da anni critica apertamente Donald Trump e Bautista ha accolto senza esitazioni il suo invito a realizzare lo sketch ironico per invitare gli elettori ad andare alle urne e provare a evitare una seconda presidenza del politico.

Dave, a settembre, aveva ricordato l'importanza di votare e fare la propria parte pur di mantenere la libertà, essendo un'elezione particolarmente importante.