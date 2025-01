Il trailer di In the Lost Lands anticipa il nuovo fantasy di Paul W. S. Anderson con Dave Bautista

È stato rilasciato il trailer di In the Lost Lands, il prossimo film fantasy di Paul W. S. Anderson con Dave Bautista protagonista.

È stato rilasciato oggi il primo trailer di In the Lost Lands, il nuovo film fantasy diretto da Paul W. S. Anderson. La pellicola, che si ispira a un racconto di George R. R. Martin, vede protagonisti Dave Bautista e Milla Jovovich.

In the Lost Lands arriverà nelle sale statunitensi il 7 marzo 2025, ma al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita per l'Italia.

Di cosa parla In the Lost Lands?

La trama del film è così descritta: "La storia ruota attorno a una regina che, desiderosa di realizzare il suo amore, compie un'azione audace: invia la potente e temuta maga Gray Alys (Jovovich) nelle spettrali Terre Perdute alla ricerca di un potere magico. Qui, la maga e la sua guida, il vagabondo Boyce (Bautista), dovranno affrontare uomini e demoni..."

Anderson ha scritto la sceneggiatura insieme a Constantin Werner. Il regista è noto soprattutto per aver diretto i primi sei film della saga Resident Evil con Milla Jovovich, ma la sua filmografia include anche titoli come Mortal Kombat (1995), Punto di non ritorno (1997), Soldier (1998), Alien vs. Predator (2004), Death Race (2008), I tre moschettieri (2011), Pompei (2014) e Monster Hunter (2020).

"Abbiamo creato un film con uno stile visivo e una narrazione unici, utilizzando tecnologie all'avanguardia per dare vita alla storia come mai prima d'ora. Per me, è sempre stato fondamentale che il film venisse visto sul grande schermo. Ecco perché sono entusiasta che Vertical porti In the Lost Lands nelle sale americane", ha dichiarato Anderson riguardo al suo ultimo progetto.

I produttori del film sono Paul W. S. Anderson, Milla Jovovich, Dave Bautista, Constantin Werner, Jeremy Bolt, Jonathan Meisner e Robert Kulzer. Martin Moszkowicz, Nico Bruinsma, Kirk D'Amico e Kevin Forester sono i produttori esecutivi.