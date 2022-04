Dashcam: il trailer dell'horror found footage Blumhouse sul COVID-19

Blumhouse ha diffuso il trailer di Dashcam, controverso horror found footage scritto e diretto dal regista Rob Savage.

Il film è ambientato durante il lockdown, con la musicista Annie che trasmette in streaming live con i suoi fan prendendo i loro commenti e trasformandoli in testi rap mentre guida per il centro di Los Angeles. Esasperata dalle restrizioni e dallo stile di vita pandemico, Annie fugge nel Regno Unito per far visita a Strech, suo vecchio compagno di band, trasmettendo in live streaming per tutto il tempo. Dopo una lite scoppiata tra i due, Annie scappa con l'auto e il telefono di Stretch, che l'uomo usa per consegnare a domicilio il cibo. Annie incontra poi uno sconosciuto che le chiede una consegna di un tipo diverso: una fragile anziana di nome Angela che è seguita da qualcuno che cerca per farle del male. Annie si identifica con la difficile situazione di Angela e con l'ulteriore incentivo di una busta di contanti, accetta di consegnare Angela a un indirizzo sicuro fuori città. Annie e Stretch si trovano presto sotto la minaccia di forze sinistre, e mentre la notte avanza e il caos cresce, devono combattere per la loro vita contro una creatura soprannaturale intenzionata a fare di Annie la sua nuova ospite.

L'horror found footage Dashcam è prodotto da Jason Blum e Douglas Cox, mentre i esecutivi includono Rob Savage, Gemma Hurley, Jed Shepherd e Ryan Turek. Annie Hardy recita al fianco di Amar Chadha-Patel, Angela Enahoro e Seylan Baxter.

Dashcam segue il precedente lavoro di Rob Savage del 2020, Host, un altro horror ambientato in pandemia incentrato su sei amici che assumono un medium per tenere una seduta spiritica su Zoom.