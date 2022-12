Darren Aronofsky e Chris Hemsworth gireranno un nuovo film insieme?

Le recenti dichiarazioni di Darren Aronofsky sembrano far ben sperare nei confronti di future collaborazioni con l'attore Chris Hemsworth.

Sembra proprio che la recente collaborazione tra Darren Aronofsky e Chris Hemsworth potrebbe condurre anche a progetti futuri insieme. A riportare la notizia è stato Variety, con alcune dichiarazioni del regista piuttosto interessanti.

The Whale: Darren Aronofsky sul set

Darren Aronofsky e Chris Hemsworth hanno lavorato insieme, ultimamente parlando, con Limitless, serie tv di Disney+ creata dal regista, in cui vediamo la star di Thor affrontare una serie sfide fisiche estreme per comprendere gli elementi basilari e centrali nel processo d'invecchiamento.

Nel raccontare il suo attuale rapporto con l'attore, il regista di The Whale ha rivelato che: "Gli voglio bene e penso che lo voglia anche lui a me. Dal mio punto di vista è un grande essere umano, un gentiluomo e un grande genitore. È davvero un'ispirazione. Non nascondo che mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui. Stiamo cercando di trovare la quadra giusta".

La carriera di Hemsworth fino ad ora potrebbe sposarsi benissimo con lo stile di Aronofsky, sia in termini di dramma che di azione. L'attore ha più volte dimostrato la sua versatilità sul set, muovendosi fra ruoli più seri e interpretazioni goliardiche. Staremo a vedere quello che succede, anche se queste parole fanno sicuramente ben sperare.