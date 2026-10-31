Dark Harvest stasera su Rai 4: il film horror apre la maratona di Halloween in TV

Una notte dedicata alla paura con quattro film horror in programma su Rai 4. Si comincia alle 21:20 con Dark Harvest, il film di David Slade ambientato in una cittadina americana dove ogni Halloween si rinnova una sanguinosa caccia a una creatura mostruosa. A seguire, altri tre appuntamenti per gli amanti del brivido.

Dark Harvest: la trama del film in onda stasera su Rai 4

La storia è ambientata nel 1963 a Bastion, una piccola cittadina del Midwest americano dove Halloween non è una semplice festa in maschera, ma il momento in cui si rinnova un rituale tanto antico quanto terrificante. Ogni anno, infatti, dai campi di granturco emerge Sawtooth Jack, una creatura mostruosa conosciuta anche come October Boy, pronta a seminare morte e distruzione.

Per fermarla, i ragazzi del paese, arrivati alla maggiore età, devono partecipare a una caccia spietata: il loro obiettivo è riuscire a uccidere il mostro prima della mezzanotte. Soltanto chi riuscirà nell'impresa potrà conquistare gloria e riconoscimento da parte dell'intera comunità.

Tra i giovani coinvolti c'è Richie Shepard, un ragazzo determinato a lasciarsi alle spalle il proprio passato e a dimostrare di essere all'altezza del fratello, che in precedenza aveva preso parte alla competizione. Deciso a conquistare la propria libertà e a cambiare il destino della sua famiglia, Richie si ritroverà coinvolto in una sfida molto più pericolosa del previsto.

Casey Likes nel ruolo di Richie Shepard

Man mano che la caccia procede, infatti, emergono verità inquietanti sulla creatura e sulla stessa comunità, mettendo in discussione il significato di una tradizione che tutti sembrano accettare senza fare domande. Quello che inizialmente appare come un rito di passaggio si trasforma così in un incubo, nel quale il vero orrore potrebbe nascondersi proprio dietro le regole imposte dagli abitanti del paese.

Cast del film horror di David Slade

A dirigere Dark Harvest è David Slade, regista britannico che gli appassionati di horror conoscono soprattutto per 30 giorni di buio e per il thriller Hard Candy. La pellicola, uscita nel 2023, è tratta dall'omonimo romanzo horror pubblicato nel 2006 dallo scrittore Norman Partridge, vincitore del Bram Stoker Award proprio per quest'opera. La sceneggiatura è firmata da Michael Gilio, mentre le musiche sono composte da Brian Reitzell.

Nel cast troviamo Casey Likes nei panni del protagonista Richie Shepard, affiancato da Emyri Crutchfield, che interpreta Kelly Haines. Completano il gruppo degli interpreti principali Jeremy Davies nel ruolo di Dan Shepard, Elizabeth Reaser in quello di Donna Shepard e Luke Kirby nei panni dell'ufficiale Jerry Ricks. A dare corpo alla terrificante creatura Sawtooth Jack è invece Dustin Ceithamer, la cui presenza contribuisce a rendere ancora più inquietante il personaggio.

Dark Harvest: una sequenza

Gli altri film della maratona di Halloween

La maratona di Halloween di Rai 4 proseguirà alle 22:55 con Finché morte non ci separi (2019), commedia horror diretta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Protagonista è Grace, interpretata da Samara Weaving, una giovane sposa che, dopo le nozze con Alex, si ritrova a dover rispettare una bizzarra tradizione della ricca famiglia del marito. Quello che dovrebbe essere un semplice gioco di nascondino si trasforma presto in una caccia mortale: i nuovi parenti, infatti, hanno intenzioni tutt'altro che innocenti e Grace dovrà lottare per sopravvivere fino all'alba.

Si prosegue dopo mezzanotte, alle 00:35, con The End? L'inferno fuori (2017), horror italiano diretto da Daniele Misischia e interpretato da Alessandro Roja e Claudio Camilli. La vicenda segue Claudio, un uomo d'affari che rimane intrappolato in un ascensore proprio mentre una misteriosa epidemia si diffonde all'esterno, trasformando le persone contagiate in creature cannibali.

A chiudere la lunga notte di paura sarà Founders Day (2023), in onda alle 02.20, uno slasher diretto da Erik Bloomquist. Ambientato in una cittadina del New England durante un'accesa campagna elettorale per l'elezione del sindaco, il film racconta l'arrivo di un misterioso assassino mascherato che prende di mira le persone coinvolte nella competizione politica. Una conclusione all'insegna della suspense e degli omicidi, per una maratona pensata per accompagnare gli spettatori fino alle prime ore del mattino.