Dark 2: il trailer della nuova stagione, su Netflix a giugno

Netflix ha appena rilasciato il trailer di Dark 2, per cui c'è grande attesa dopo il successo ottenuto dalla serie tedesca al suo arrivo sulla piattaforma alla fine del 2017.

La clip ha confermato anche la data di rilascio dei nuovi episodi su Netflix -il 21 giugno - che si prepara dunque a regalare i suoi abbonati un'estate caldissima: il 4 luglio debutterà la terza stagione di Stranger Things, il 19 arriveranno le nuove puntate de La casa di Carta 3.

Così, appena due ore fa, il colosso dello streaming ha diffuso la clip della nuova stagione di Dark, che ci porterà ancora nel suo universo pieno di misteri, questa volta provenienti dal futuro. Ecco il trailer ita:

Come annuncia il video, nei prossimi episodi Jonas cercherà di tornare nel presente con ogni mezzo, scoprendo di essere intrappolato in un futuro distopico. Martha, Magnus e Franziska vogliono saperne di più sul coinvolgimento di Bartosz nei misteriosi episodi accaduti a Winden.

Ideata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, impegnati anche alla regia di tutti gli episodi, con le musiche di Ben Frost e la produzione affidata a Wiedemann & Berg Television, Dark si è revelata un enorme successo di pubblico per Netflix, che ha dovuto attendere il giugno del 2018 per cominciare le riprese della seconda stagione, girata a Berlino e dintorni come la prima.