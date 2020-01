Dario Argento e Iervolino Entertainment insieme per una serie tv thriller

Dario Argento e Iervolino Entertainment si preparano a collaborare per una nuova serie tv thriller. Iervolino Entertainment, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici, web e televisivi per il mercato internazionale, affiancherà il regista Dario Argento per la produzione di una nuova serie TV thriller.

La serie sarà articolata in 4 episodi della durata di 50 minuti ognuno e sarà prodotta da Iervolino Entertainment di Andrea Iervolino e Monika Bacardi in associazione con la società di produzione maltese Talulah e con la partecipazione produttiva e creativa di Alberto Tarallo, in collaborazione con Neo Art Producciones, società spagnola con sede a Barcellona. A Dario Argento sarà affidata la regia del primo episodio e la direzione, in qualità di showrunner, di tutta la serie. Lo show spazierà dal thriller, al giallo fino a toccare gli incubi più profondi tipici del cinema horror.

Il primo episodio, diretto da Dario Argento, ruota intorno alla figura della bellissima attrice americana Sharon Vieri che, dopo alcune disavventure a Hollywood, decide di ritirarsi in Italia, nella casa natale del padre. Nella tranquilla cittadina toscana di Alberi però, si aggira un'inquietante figura intenta a rapire bambine. E nel suo mirino ora c'è Lisa, la figlia dodicenne di Sharon.

L'iconico maestro dell'horror italiano proprio lo scorso marzo ha ricevuto un riconoscimento speciale per la sua lunga carriera cinematografica, durante la 64esima edizione dei David di Donatello.

Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: "Questo progetto riveste una particolare importanza per il Made in Italy ed è un'ottima occasione per far conoscere le nostre produzioni a livello internazionale, sfruttando l'esperienza e l'expertise di un grande maestro del cinema. Siamo molto orgogliosi di collaborare con Dario Argento, un autore che con il suo stile e la sua forte vocazione alla narrazione di genere ha influenzato intere generazioni. Basti pensare che aveva solo 30 anni quando diresse L'Uccello dalle piume di cristallo, primo lungometraggio della trilogia degli animali che per qualche giorno scalò persino il box office Usa".