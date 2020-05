Dario Argento: i produttori smentiscono la collaborazione coi Daft Punk

A differenza di quanto anticipato nei giorni scorsi da Dario Argento, al momento non vi sarebbe nessun accordo coi Daft Punk per la colonna sonora di Occhiali neri, nuovo horror diretto dal regista. La conferma dai produttori del progetto.

Cannes 2019: uno scatto di Dario Argento sul red carpet di apertura

Qualche giorno fa Dario Argento si sarebbe lasciato sfuggire la notizia della collaborazione con il duo francese di musica elettronica, che potrebbe occuparsi della colonna di Occhiali Neri.

Oggi però arriva la precisazione della produttrice Conchita Airoldi di Urania Pictures e Brahim Chioua di Getaway Pictures, i quali specificano in un comunicato che le parole di Dario Argento riflettono più un suo desiderio:

"Urania Pictures e Getaway Films, produttori di Occhiali neri, vorrebbero fare chiarezza sui rumor circolati a seguito di un'intervista rilasciata a Repubblica in cui Dario Argento ha svelato che i Daft Punk avrebbero composto la soundtrack del suo nuovo film. Questa dichiarazione riflette il desiderio del regista di lavorare con i Daft Punk, ma al momento non vi sono stati negoziati e non esiste alcun accordo. Il film è attualmente in pre-produzione, e il desiderio di Dario non è nei programmi attuali."

Dario Argento: "In arrivo due serie tv e un film con protagonista mia figlia Asia"

Nel 2010 i membri dei Daft Punk, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalte, hanno composto le musiche di Tron Legacy. Il loro ultimo album in studio è Random Access Memories, del 2013, che contiene la hit Get Lucky.