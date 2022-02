Daredevil, Jessica Jones, The Punisher e le altre serie Marvel in arrivo su Disney+?

In alcune nazioni è stato annunciato l'arrivo nel catalogo di Disney+ delle serie Marvel prodotte per Netflix come Daredevil, Jessica Jones e The Punisher.

Le serie Marvel che erano state prodotte per Netflix sembrano destinate a entrare nel catalogo di Disney+, la piattaforma della Disney che propone a livello internazionale tutti i contenuti legati a saghe come quelle di Star Wars e, ovviamente, del MCU.

In attesa di un comunicato ufficiale, per quanto riguarda l'Italia, si può solo presupporre una distribuzione analoga in una data ancora da fissare.

Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders verranno rimossi dal catalogo di Netflix a livello internazionale a partire dal 28 febbraio.

Sulla versione canadese di Disney+, come svelato da alcune newsletter dedicate alle uscite in streaming del mese di marzo, gli show arriveranno quindi il 16 marzo.

Attualmente Disney non ha svelato i progetti a livello internazionale per gli show e bisognerà attendere per scoprire se anche in Italia è previsto il debutto in streaming tra le fila dei contenuti realizzati dallo studio. I diritti dei personaggi erano già tornati nelle mani della Marvel che, senza perdere molto tempo, ha fatto apparire Charlie Cox nel film Spider-Man No Way Home e Vincent D'Onofrio in Hawkeye, la serie con protagonista Jeremy Renner.