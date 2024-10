Daredevil: Born Again, Charlie Cox parla del costume indossato per la serie

Charlie Cox riprenderà il ruolo di Matt Murdock nella serie, prodotta per Disney+, intitolata Daredevil: Born Again.

L'attore, in una nuova intervista, ha parlato del costume che ha indossato per il suo ritorno nel MCU.

Le anticipazioni di Cox sul costume

L'attore ha avuto l'occasione di portare sugli schermi più versioni del look del personaggio Marvel.

Parlando di Daredevil: Born Again, Charlie Cox ha raccontato durante un panel al New York Comic-Con: "Per quanto riguarda quello che abbiamo in questo nuovo show, penso che il colore sia così fantastico, è un rosso Daredevil davvero cool".

L'attore, tuttavia, ha una speranza per quanto riguarda il futuro del personaggio: "Spero solo che un giorno io venga promosso alle DD di Daredevil".

Here's an exclusive up-close look at #Daredevil's new costume in DAREDEVIL: BORN AGAIN! More photos: https://t.co/YOQvFJbyjG pic.twitter.com/kWFPjWoWDO — MCU - The Direct (@MCU_Direct) October 17, 2024

Cox, almeno per ora, non ha infatti mai indossato il costume che presenta il logo dell'eroe sul petto.

La star di Daredevil: Born Again ha sempre parlato del suo amore per i fumetti della Marvel e del personaggio dalla doppia vita, quindi non è sorprendente scoprire che spera di poter indossare un outfit più rispettoso rispetto alla versione dei fumetti.

Il ritorno di Matt Murdock

Nello show, la cui prima stagione sarà composta da 9 episodi, ritornerà in scena anche Kingpin/Wilson Fisk, il villain interpretato da Vincent D'Onofrio, che sembra sarà in corsa per ottenere la carica di sindaco nella città di New York, come anticipato nel finale della serie Echo.

La serie Marvel, come confermato proprio durante il recente panel organizzato al New York Comic-Con 2024 e che ha regalato numerose anticipazioni e nuovi dettagli in grado di far aumentare l'interesse dei fan vecchi e nuovi di Daredevil, avrà un rating TV-MA (ovvero sconsigliato ai minori di 17 anni). Ci si può quindi attendere numerose scene d'azione e di combattimento, tuttavia, per ora, bisognerà attendere qualche nuova anticipazione sulla trama delle puntate.