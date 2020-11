Danny Trejo: "Una carriera in politica? No, preferirei essere in prima linea per aiutare chi ha bisogno"

L'attore Danny Trejo ha commentato un articolo in cui veniva indicato come un potenziale senatore, ribadendo che non è interessato alla politica.

Danny Trejo ha risposto a un articolo del Los Angeles Times in cui si dava alla star il suggerimento di iniziare una carriera come politico, rivelando di non essere interessato a diventare un senatore.

Il giornalista Gustavo Arellano sulla carta stampata aveva infatti indicato il nome dell'attore come possibile candidato a riempire il posto che verrà lasciato libero da Kamala Harris, eletta vice-presidente.

Rispondendo a Indiewire, Danny Trejo ha spiegato: "Lascio tutte queste cose ai politici. Mi hanno chiesto un paio di volte di propormi come consigliere o incarichi simili. Credo onestamente che i politici debbano avere degli studenti di primo livello nel governo. Abbiamo avuto così tanti problemi negli Stati Uniti votando delle celebrità. Guardateci dove siamo ora! Preferirei essere in prima linea a lavorare con la polizia, aiutando i disabili, dando da mangiare agli affamati, occupandomi di chi protesta e prendendo a calci nel sedere i saccheggiatori".

L'attore ha poi sottolineato che ritiene una delle cose più importanti e urgenti occuparsi dei senzatetto perché le temperature stanno per scendere in modo brusco.

Un altro problema che vorrebbe venisse preso maggiormente in considerazione è la chiusura degli istituti psichiatrici che ha costretto molte persone affette da malattie mentali a vivere per la strada dopo la chiusura imposta dal governatore Reagan.

La star di Machete ha inoltre spiegato che, secondo lui, sarebbe una buona idea istituire un gruppo non legato ai partiti politici che potesse verificare l'utilità delle leggi da approvare.

Danny ha poi spiegato che un problema legato al sistema giudiziario americano è il costo eccessivo degli avvocati che porta spesso a fare accordi che portano le persone in carcere: "Nemmeno io potrei permettermi un avvocato. Rende davvero complicato avere sentenze giuste".

Trejo ha poi criticato la situazione economica attuale legata ai prestiti che dovrebbero essere destinati a chi è in difficoltà: "Abbiamo persone che muoiono di fame, perdono la propria casa e Kanye West riceve dei milioni".

L'attore ha inoltre delle idee chiare per quanto riguarda i problemi ambientali: "Gli scienziati dicono che abbiamo circa 12 anni prima di fare dei danni irriversibili. Le persone non vogliono credere che ci sia qualcosa come il riscaldamento globale. Ero a bordo di un aereo e una signora stava andandosene dalla Florida a causa dell'uragano. Stava andando a visitare sua figlia. Ho detto perché era causato dal riscaldamento globale e lei ha risposto 'Oh, è solo il meteo!'. Ma abbiamo avuto più tempeste negli ultimi cinque anni rispetto a tutti gli anni precedenti. La calotta polare sta sciogliendosi. Si tratta di scienza! Non si stanno inventando le cose. Per questo sono felice che Biden sia stato eletto, perché si occupa dell'ambiente. Le persone guadagnano milioni di dollari con il petrolio e il carbone quindi a loro non interessa".