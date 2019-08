Danny Trejo, la star di Machete salva un bambino coivolto in un brutto incidente

Danny Trejo, l'attore di Machete, è riuscito a portare in salvo un bambino che era rimasto intrappolato in un'auto coinvolta in un incidente.

Proprio come nei suoi film, l'attore Danny Trejo si trasforma in un eroe e salva un bambino che in seguito ad un incidente era rimasto intrappolato in un'auto.

La star di Machete lo ha confessato con un post su Instagram, nel quale ha spiegato le dinamiche dell'incidente avvenuto a Los Angeles. Secondo quanto riferito da Danny Trejo una moto, passando con il rosso, si sarebbe scontrata con un'auto, provocandone il ribaltamento. All'interno c'erano una donna e un bambino. E'a quel punto che Danny Trejo sarebe intervenuto estraendo dal veicolo il piccolo, aiutato da una ragazza che si trovava nelle vicinanze. Per fortuna alla fine, nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi danni. Un bel gesto quello di Trejo che, proprio come accade in molti suoi film, si è trasformato in un eroe salvando una vita umana.

Danny Trejo è apparso in diversi progetti cinematografici, ha da poco terminato le riprese di 3 From Hell, il nuovo horror di Rob Zombie. Atteso sequel di La casa dei 1000 corpi e de La casa del diavolo, il film vede il ritorno di Capitan Spaulding, Baby Firefly e Otis Firefly, il trio che torna dall'inferno per seminare terrore. Tra gli attori del cast troviamo, oltre allo stesso Teejo, anche Sheri Moon Zombie, Bill Moseley, Sid Haig, Clint Howard, Richard Brake, Austin Stoker, Dee Wallace, Danny Trejo, Dallas Page. La pellicola uscirà nelle sale statunitensi nel mese di settembre.