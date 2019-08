Danny Masterson e Scientology denunciati per stalking e reati sessuali

L'attore Danny Masterson e la Chiesa di Scientology sono stati denunciati da quattro donne per stalking per cospirazione nel tentativo di occultare reati sessuali. Masterson però sostiene che dietro queste denunce ci sia la sua ex fidanzata, intenzionata ad "incastrarlo".

Chrissie Carnell Bixler, Marie Riales e altre due donne di cui non sono state rese note le generalità hanno sporto denuncia alla Polizia di Los Angeles sostenendo che dopo precedenti denunce Danny Masterson e Scientology avrebbero tentato di metterle a tacere, perseguitando loro e le loro famiglie.

Nel 2017, Danny Masterson era stato licenziato dalla serie Netflix The Ranch dopo che la Polizia di Los Angeles aveva confermato che l'attore era accusato di aggressioni sessuali nei confronti di alcune donne e per questa ragione era indagato. Ai tempi, l'attore negò le accuse, affermando che si trattava di incontri sessuali consensuali.

Nella giornata di ieri, Masterson ha rilasciato un comunicato a The Hollywood Reporter definendo le ultime accuse "ridicole" "Non inizierò una lite mediatica con la mia ex-fidanzata, perché è quello che lei sta cercando di ottenere da due anni a questa parte" - ha detto l'attore a proposito della Bixler - "ci confronteremo in tribunale e non vedo l'ora perché così il pubblico sarà finalmente in grado di sapere la verità e di come questa donna abbia tentato di incastrarmi. Una volta volta che la denuncia sarà archiviata, intendo denunciare lei e le altre per i danni che hanno procurato a me e alla mia famiglia"

Nella denuncia presentata da Chrissie Carnell Bixler, si legge che Scientology vieta ai suoi membri di contattare la polizia nel caso per denunciare reati commessi da altri membri della Chiesa. Nello stesso documento si legge inoltre, in alcune strutture di Scientology i telefoni non sarebbero in grado di mettersi in contatto con il 911.

La Bixler sostiene di aver conosciuto Danny Masterson ad una festa nel 1996 e di essere andata a convivere con lui e i suoi fratelli più piccoli dopo una breve frequentazione. La donna ha raccontato che l'attore la costringeva regolarmente ad avere rapporti sessuali con lui e diventava violento nel caso lei opponesse resistenza. L'ex-compagna di Masterson sostiene inoltre di essersi unita a Scientology su sua imposizione e le diceva che era suo dovere, come fidanzata, di fare sesso con lui ogni volta che lo desiderasse.

Dopo sei anni, Bixler disse alla chiesa che Masterson l'aveva stuprata mentre lei era priva di coscienza e le fu detto di non utilizzare il termine "stupro" perché "non si può essere stuprati da una persona con la quale si è in una relazione consensuale"

Nel 2002 Chrissie Carnell Bixler lasciò Danny Masterson e fu obbligata a firmare un documento attraverso il quale si impegnava a non parlare pubblicamente della loro relazione e di non denunciarlo. Nel 2016 la donna ha abbandonato la Chiesa di Scientology e ha denunciato Masterson per reati sessuali. Da quel momento, sostiene la donna, degli sconosciuti si sono introdotti nella sua auto, hanno parcheggiato di fronte casa sua e filmato lei e i suoi familiari. Il sistema di sicurezza di casa sua inoltre è stato manomesso più volte. Come se non bastasse, Bixler sostiene di essere stata anche presa di mira sui social media da sconosciuti che tra le altre cose minacciavano di rendere pubbliche le sue foto di nudo e altro materiale privato.

Le altre due donne che hanno denunciato Masterson lo accusano di averle assalite nel 2002 e nel 2003, quando erano sotto l'influenza di sostanze e quindi non erano in grado di esprimere consenso al sesso. Dopo che una delle due ha provato a denunciare l'accaduto a Scientology le è stato detto che denunciare un altro membro della chiesa era "un crimine gravissimo" e le fu imposto di incontrare Masterson in una stanza, da sola, per chiarire la situazione.

Marie Riales sostiene che lei e Danny Masterson hanno iniziato a frequentarsi nel 2002 ma lei non si è mai unita a Scientology. Ha accusato l'attore di averla assalita sessualmente dopo averle servito dei drink e averla drogata. Dopo una prima denuncia nel 2017, Riales sostiene che il suo furgone di street food è stato vandalizzato, così come le finestre di casa sua. Ha ricevuto minacce di morte ed è stata seguita da qualcuno che le scattava delle foto.

Da parte sua la Chiesa di Scientology ha inviato un altro comunicato a The Hollywood Reporter in risposta alle denunce: "Da tutto quello che abbiamo letto sui media, questa denuncia senza fondamento non andrà da nessuna parte perché è ridicola e falsa. E' tutta una messinscena pubblicitaria. Leah Remini si sta approfittando di queste persone e le usa per mettere a segno il suo piano" - conclude il comunicato riferendosi all'attrice che è uscita da Scientology nel 2016 e da allora continua a denunciare ed esporre i segreti più scottanti del culto religioso.