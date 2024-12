Danny Masterson chiede l'annullamento della condanna per stupro

L'attore di That '70s Show contesta gli errori procedurali del processo e spera in una revisione del caso, sostenendo la sua innocenza.

Danny Masterson, noto per il suo ruolo in That '70s Show, ha chiesto ufficialmente l'annullamento della sua condanna a 30 anni di carcere per due accuse di stupro risalenti agli anni 2000. L'attore è stato accusato di violenza sessuale da tre donne, tutte ex membri della Chiesa di Scientology.

Masterson prova ad annullare la condanna

La difesa di Masterson ha recentemente presentato una richiesta formale per annullare la condanna, sostenendo che ci siano stati errori procedurali durante il processo che potrebbero aver influito sull'esito. Gli avvocati hanno contestato l'ammissione di alcune testimonianze e chiesto una revisione del caso, affermando che Masterson non abbia avuto un processo equo.

The Ranch: gli attori Ashton Kutcher e Danny Masterson

Masterson è stato accusato di aver stuprato due donne tra il 2001 e il 2003. La difesa ha cercato di discreditare le accusatrici, suggerendo che la loro affiliazione alla Chiesa di Scientology avrebbe potuto influenzare le loro testimonianze. Inoltre, ha insinuato che la Chiesa avrebbe cercato di proteggere Masterson, influenzando la decisione delle vittime di denunciare l'abuso. Gli avvocati hanno sostenuto che le accusatrici fossero state indotte a non parlare a causa dell'influenza della Chiesa, ma hanno anche messo in discussione la credibilità delle vittime, suggerendo che la loro testimonianza fosse stata alterata dalla loro fede religiosa.

La corte, tuttavia, ha ritenuto sufficienti le prove a carico dell'attore e ha deciso di condannarlo. Con la richiesta di annullamento, la difesa spera che vengano riconsiderati gli errori procedurali che ritiene abbiano influito sull'esito del processo.

La corte dovrà decidere se concedere una revisione del caso. Se la richiesta verrà accolta, Masterson avrà la possibilità di affrontare un nuovo processo. Nel frattempo, la sua difesa continua a sostenere la sua innocenza, mentre la Chiesa di Scientology continua a supportarlo.