Danny Masterson: Bijou Phillips chiede il divorzio dall'attore

Bijou Phillips ha ufficialmente chiesto il divorzio dal marito Danny Masterson, condannato a 30 anni di carcere per aver violentato due donne nel 2003.

La coppia si era sposata nel 2011, dopo essersi conosciuti sul set di Made for Each Other, e ha una figlia, nata nel 2014.

Il comunicato

L'avvocato di Bijou Phillips ha dichiarato, commentando la scelta di separarsi da Danny Masterson, sostenendo che la sua cliente: "Ha deciso di chiedere il divorzio dal marito durante questo periodo negativo. La sua priorità rimane la figlia. Questo periodo è stato duro in modo inimmaginabile per il matrimonio e la famiglia".

Il legale Peter Lauzon ha aggiunto: "Il signor Masterson è sempre stato presente per la signorina Phillips durante i momenti più difficili della sua vita. La mia cliente ammette che Masterson è un padre meraviglioso per la loro figlia".

Ashton Kutcher e Mila Kunis si scusano per la lettera a sostegno di Danny Masterson: "Supportiamo le vittime"

Danny Masterson, dopo la sentenza, potrà chiedere di uscire su condizionale tra circa 25 anni, quando ne avrà 72, e ha sempre negato le accuse di stupro.