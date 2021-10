Arnold Schwarzenegger e lo scherzo esilarante a Danny DeVito per il sequel de I gemelli

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito stanno per riunirsi per l'inizio delle riprese di Triplets, il sequel della loro commedia del 1988 intitolata I gemelli. I due attori si sono incontrati di recente e Schwarzenegger ha provato a fare uno scherzo semplicemente esilarante a DeVito.

Lo scherzo, in realtà, è identico a una burla che si era verificata molti anni fa sul set del film originale, anche se le parti questa volta erano invertite; a questo proposito Arnold ha esordito dicendo: "Questo mese ho anche incontrato il mio amico Danny DeVito per parlare del nostro film Triplets! Ivan Reitman, il nostro regista, voleva farci incontrare su Zoom con il nostro nuovo terzo fratello, Tracy Morgan."

"Naturalmente ho pensato che questa fosse l'occasione perfetta per restituire il favore a Danny per uno scherzo che mi ha fatto tanti anni fa sul set de I gemelli. Una sera Danny mise della marijuana in un mio sigaro così questa volta ho provato a ribaltare la situazione. Ho dato a Danny il mio regalo, come potete vedere nel video, ma purtroppo ha ancora il naso di un segugio e ha fiutato subito l'ingrediente speciale." Ha concluso la star di Terminator.

Sembra che Danny DeVito non sia uno che si lascia ingannare così facilmente anche se questo, evidentemente, non è servito a scoraggiare Arnold Schwarzenegger, il quale ha fatto di tutto per provare a restituire il favore al suo vecchio amico.