Daniel Radcliffe rivela: 'Vorrei recitare in qualche commedia romantica'

L'attore Daniel Radcliffe, in una nuova intervista, ha rivelato che in futuro spera di poter recitare in qualche nuova commedia romantica.

Daniel Radcliffe ha rivelato che nel futuro della sua carriera sarebbe interessato a recitare in qualche commedia romantica, genere che non l'ha visto in passato protagonista molte volte.

L'ex star di Harry Potter, in un'intervista rilasciata a Variety, ha inoltre rivelato il nome di quale attrice vorrebbe come co-protagonista sul set.

La speranza dell'attore

Parlando di generi cinematografici, Daniel Radcliffe ha ammesso: "Mi piacerebbe fare più commedie romantiche. Ne ho realizzata una in passato, ed è stato super divertente. Quindi sì, mi piacerebbe fare qualcosa di simile".

L'attore ha quindi rivelato con chi vorrebbe recitare in un progetto simile: "Quinta Brunson. Dovremmo fare qualcosa insieme. E siamo perfettamente della stessa altezza. Quindi penso ci sia realmente un futuro per un progetto simile".

Daniel Radcliffe dopo Harry Potter: la carriera alternativa dell'attore

Radcliffe ha già dimostrato la sua capacità di adattarsi a vari tipi di commedia, non avendo inoltre nessun timore nel mettersi alla prova e spingersi al limite.

Quinta Brunson è invece attualmente protagonista della serie Abbott Elementary, per cui ha vinto un Emmy.