Daniel Radcliffe svela i reality show che ama guardare con la sua ragazza:

Daniel Radcliffe è un fan dei reality show: l'attore di Lost City, intervistato durante l'ultimo episodio del The Kelly Clarkson Show, ha svelato i due titoli che rappresentano il suo "piacere segreto", spiegando che un tempo si sentiva in imbarazzo ad ammetterlo.

"Non credo davvero nel sentirmi in colpa per divertirmi nel guardare qualcosa", ha spiegato Daniel. "Un tempo avrei definito il mio amore per i reality come The Bachelor e Love Is Blind come un 'piacere segreto', ma ora sono tranquillamente in grado di ammettere che mi piacciono moltissimo."

La star ha detto di non aver ancora visto la stagione più recente di The Bachelor, ma "ho sentito che è una vera follia, almeno la fine ecco", ed ha anche menzionato la serie Netflix Love Is Blind come un altro dei suoi passatemi preferiti: "Ho visto moltissime puntate negli ultimi giorni".

Daniel Radcliffe, infine, ha parlato della genesi di questa sua peculiare passione, rivelando che il processo è stato lungo e piuttosto organico: "Erin, la mia fidanzata, mi ha coinvolto inizialmente, ma ora mi rendo conto che sono io quello che la sera dice: 'Ehi, vuoi mettere su Love Is Blind?'".