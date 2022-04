Daniel Radcliffe rivela di avere una cotta per tre celebrità: ecco chi

Daniel Radcliffe ha recentemente rivelato di avere una cotta per tre star del cinema, ammettendo anche di aver lavorato con una di loro: scopriamo chi sono le tre celebrità.

Daniel Radcliffe, durante l'ultimo episodio di Capital Breakfast With Roman Kemp, ha rivelato i nomi delle tre celebrità per cui ha una cotta da svariati anni. L'attore di Harry Potter, 32 anni, ha chiacchierato con Roman, Sonny Jay e Sian Welby durante il programma radiofonico al fine di celebrare l'uscita del suo nuovo film: The Lost City.

Una delle domande poste a Daniel da parte di Sian, riguardava le tre più grandi star per cui l'attore aveva avuto o aveva ancora una cotta. Radcliffe non ha esitato ed ha immediatamente risposto: "Cameron Diaz è ancora in cima alla lista per quanto mi concerne, poi beh, Drew Barrymore..."

Daniel si è fermato dopo aver pronunciato il nome dell'attrice di E.T. L'Extraterrestre, prima di essere spinto da Roman e Sian al fine di rivelare un terzo nome. La star ha quindi continuato dicendo: "Juno Temple, ho lavorato con lei, è bellissima e non mi dispiacerebbe pronunciare il suo nome in questo contesto".

Sonny, infine, ha chiesto a Daniel Radcliffe: "Nel tuo nuovo film interpreti Abigal Fairfax, il miliardario che fa molti acquisti sontuosi. Voglio sapere, qual è la maggior quantità di denaro che hai speso e per che cosa?". L'attore ha risposto confessando che la maggior parte dei suoi soldi finiscono in arte, prima di rifiutarsi di rivelare la cifra più alta mai spesa per un'opera d'arte.