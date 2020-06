Daniel Radcliffe sostiene un Oscar per gli stuntman e lancia un podcast

Daniel Radcliffe ha lanciato un nuovo podcast intitolato Cunning Stunts e dedicato al lavoro degli stuntman in collaborazione con David Holmes.

I due hanno lavorato insieme in occasione della saga di Harry Potter e sul set dell'ultimo lungometraggio Holmes si è gravemente infortunato, rimanendo paralizzato nella parte bassa del corpo.

Il primo episodio del podcast ha come ospite Derek Lea che ha lavorato nei film di James Bond, Titanic e Salvate il Soldato Ryan. Nelle successive puntate di Cunning Stunts parteciperanno poi Tina Maskell & David Forman, Paul Lowe, Jo McLaren, Rocky Taylor.

Daniel Radcliffe ha sostenuto, parlando del progetto, che l'Academy debba riconoscere il lavoro degli stuntman con un Oscar: "Quando parli di ciò che è accaduto a Dave e Olivia Jackson (che è rimasta paralizzata e ha perso un braccio durante le riprese di Resident Evil), o alle tante persone con cui abbiamo parlato e hanno avuto dei gravi incidenti, ti rendi conto che tutti hanno messo i propri corpi a rischio per realizzare ciò che amamo. Sembra folle non riconoscere il loro lavoro. Se non si riesce a vedere l'arte di una brillante scena d'azione non si sta guardando abbastanza bene. Penso che ci sia un po' di atteggiamento snob, ma quello degli stunt è una forma d'arte e farlo bene e in sicurezza è davvero, davvero difficile".

Holmes ha sostenuto la richiesta di Daniel sottolineando: "Quando vedi delle scene così ben costruite, la coreografia è grandiosa, gli elementi individuali sono inoltre fatti bane, sai quanto impegno ha richiesto. Guardo sempre film. Non solo perché li amo, ma perché ora sono su una sedia a rotelle, posso perdermi dentro i lungometraggi. E posso vederne entrambi i lati, come un membro del pubblico e qualcuno che vi ha partecipato e li ha realizzati".