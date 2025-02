Daniel Radcliffe e Lucas Hedges star di un thriller ambientato durante la guerra del Vietnam

Saranno Daniel Radcliffe e Lucas Hedges i protagonisti del nuovo film Trust the Man, scritto e diretto da Will Graham.

Daniel Radcliffe e Lucas Hedges saranno i protagonisti del thriller Trust the Man, un progetto ambientato durante la guerra del Vietnam.

Il progetto verrà presentato ai possibili finanziatori e distributori all'European Film Market a Berlino durante la prossima settimana.

Cosa racconterà Trust The Man

Will Graham (la serie Daisy Jones & The Six) sarà sceneggiatore e regista di Trust the Man. Al centro della trama ci sarà un ambizioso agente dell'Intelligence che, durante la guerra in Vietnam, riceve l'incarico di investigare su un militare dal passato misterioso. Mentre si approfondiscono la sorveglianza e gli interrogatori, il confine tra lealtà e ossessione diventa sempre più confuso, portando entrambi gli uomini a stringere un legame pericoloso e incontrollabile.

Neon International si occuperà del progetto e nel team della produzione ci sono Tonia Davis, Graham e Max Linsky, in collaborazione con Jeffrey Soros e Luke Roders di LA Media Fund, e Hailey Wierengo.

Gli impegni di Radcliffe e Hedges

Daniel Radcliffe ha da poco terminato il suo impegno a Broadway, dove è stato protagonista del revival di Merrily We Roll Along, per cui ha ottenuto una nomination ai Tony Award e una ai Grammy.

Lucas Hedges, invece, è uno dei protagonisti di Sorry, Baby, presentato poche settimane fa al Sundance Film Festival 2025. Il lungometraggio è stato diretto e scritto da Eva Victor, mentre Barry Jenkins è coinvolto come produttore.

Al centro della trama c'è quello che accade dopo una violenza sessuale a una professoressa universitaria, Agnes, che deve cercare di andare avanti con la propria vita nonostante il trauma. Nel cast, oltre a Eva Victor e a Hedges, ci sono anche Naomi Ackie, John Carroll Lynch e Kelly McCormack.