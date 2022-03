Daniel Radcliffe su Will Smith: la sua risposta sullo schiaffo agli Oscar è "drastica"

Nel corso della sua partecipazione a Good Morning Britain, Daniel Radcliffe ha fatto sapere la sua idea sul caso di Will Smith; la risposta della star di Harry Potter è stata schietta e siamo certi che sarà condivisa da molti.

Interpellato da Ben Shephard e Susanna Reid di Good Morning Britain nel corso del tour promozionale di The Lost City, Daniel Radcliffe ha fatto sapere la sua "drastica" idea relativamente al ceffone mollato da Will Smith a Chris Rock durante l'ultima edizione dei Premi Oscar. L'attore ha dichiarato: "Ho visto la scena e sono terribilmente annoiato all'idea di sentire ancora altri pareri. Non voglio che anche la mia opinione si aggiunga a questa noiosa pletora di opinioni".

Susanna Reid ha commentato: "Quindi non vuoi ascoltare te stesso, giusto?" e Radcliffe ha risposto: "Esatto, no, no, no!". La conduttrice, poi, ha anche parlato delle difficoltà che si provano a far parte del pubblico e a sentirsi presi in giro da chi conduce una cerimonia del genere. Daniel Radcliffe non ha potuto fare altro che annuire e dire che, quando era piccolo, non comprendeva bene di essere preso in giro e si limitava a sorridere di gusto.

Durante un'intervista rilasciata a CBS, Jim Carrey si è definito "disgustato" dal comportamento dei suoi colleghi, che hanno riservato a Will Smith una standing ovation. L'attore ha raccontato: "Ho provato la sensazione che Hollywood abbia perso in massa la spina dorsale. Ho pensato fosse un chiaro segnale che non siamo più il club cool della situazione".

Dal canto suo, l'organizzazione degli Academy Awards ha rivelato di aver chiesto a Will Smith di abbandonare la cerimonia. L'attore, però, si sarebbe rifiutato.