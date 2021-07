Daniel Radcliffe: "La premiere di Harry Potter e i Doni della Morte - parte II fu folle"

Daniel Radcliffe continua a pensare ai tempi di Harry Potter. Questa volta, nel corso di un'intervista con Collider, l'attore si è espresso relativamente a Harry Potter e i Doni della Morte - Parte II e ha definito la premiere londinese di quel film come "assolutamente folle".

Come riportato da Showbiz CheatSheet, Daniel Radcliffe è noto in tutto il mondo per aver interpretato il maghetto più famoso di tutti i tempi. A essere rimasta impressa nella memoria dell'attore è stata la premiere londinese di Harry Potter e i doni della morte - parte 2 che si è tenuta il 7 luglio 2011 e che ha simboleggiato l'inizio dell'addio alla saga creata da JK Rowling. A proposito di questo evento, Daniel Radcliffe ha raccontato: "Ricordo benissimo quella premiere, è stata totalmente folle. All'epoca stavo recitando in un musical a Broadway, hanno sospeso lo spettacolo per qualche sera e mi hanno portato a Londra per la premiere".

I ricordi del volto del giovane maghetto inglese, però non terminano qui ma continuano in questo modo: "C'era più gente di quanto avessi mai visto in vita mia! Si è trattato di una premiere un po' amara proprio perché legata alla chiusura della saga. In un certo senso, non ci sembrava nemmeno vero che un franchise del genere potesse terminare. Fino al momento in cui ci siamo trovati a Londra coinvolti nell'evento non riuscivamo a crederci!".

Recentemente, Daniel Radcliffe ha rivelato il suo stunt più assurdo nella saga di Harry Potter. L'attore è noto per aver interpretato anche Giovani ribelli, The Woman in Black, Un disastro di ragazza, Victor, Swiss Army Man e Guns Akimbo. Al momento, è impegnato in Oregon Trail, la terza stagione di Miracle Workers, serie in cui recita insieme a Steve Buscemi.