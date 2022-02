Daniel Radcliffe è irriconoscibile nelle prime foto dal set del biopic su "Weird Al" Yankovic

Daniel Radcliffe appare irriconoscibile nelle prime foto che arrivano dal set del biopic su "Weird Al" Yankovic, il cantautore, attore e comico statunitense che sarà interpretato proprio dalla star di Harry Potter.

Dopo aver raggiunto la fama internazionale come interprete di Harry Potter, Daniel Radcliffe ha provato costantemente a scrollarsi di dosso la sua immagine di "maghetto": nell'ultimo decennio ha infatti incarnato una serie di personaggi molto diversi in film come The Woman in Black, Horns, Fuga da Pretoria e l'imminente The Lost City. Uno dei suoi prossimi progetti, che l'attore sta attualmente girando, si intitola Weird: The Al Yankovic Story, e proprio nelle scorse ore sono state condivise sul web le prime immagini dal set che mostrano Radcliffe nei panni del cantautore statunitense. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita del film, le nuove foto non possono far altro che stimolare la curiosità dei fan di Radcliffe e, più in generale, di tutti coloro che apprezzano il suo talento interpretativo.

Weird: The Al Yankovic Story è scritto insieme a Yankovic, e racconta la storia della sua vita, tanto affascinante quanto folle, dai suoi esordi fino alla sua ascesa alla fama. Yankovic è noto soprattutto per le sue canzoni comiche, che in molte occasioni hanno fatto scivolare in secondo piano il suo vero talento da musicista. Nel corso della sua carriera ha conquistato cinque Grammy Awards e sei dischi di platino. Con il suo pubblico ancora in costante aumento, non c'è da meravigliarsi che proprio ora si sia scelto di raccontare la sua storia sullo schermo. Il film è una produzione Roku e di recente sono iniziate le riprese: le prime foto dal set mostrano un Radcliffe irriconoscibile, mentre indossa una parrucca e dei baffi che rappresentano uno dei marchi di fabbrica di Yankovic.