Daniel Radcliffe: "Le persone si stupiscono quando scoprono che diventare famoso a 11 anni non mi ha rovinato"

Daniel Radcliffe ha rivelato che le persone si stupiscono quando scoprono che diventare famoso alla tenera età di 11 anni non ha esageratamente 'incasinato' la vita dell'attore britannico. La star di Harry Potter, che ha recentemente compiuto 32 anni, ha raggiunto la fama mondiale grazie all'acclamato franchise cinematografico quando era ancora un bambino.

Daniel Radcliffe nella terza avventura cinematografica del maghetto Harry Potter

Radcliffe ha spiegato a The Mirror: "Sono anni che sono consapevole del fatto che le persone hanno aspettative molto basse su di me, pensano che sia un disastro, il che è fantastico perché almeno c'è la speranza di poter superare quelle basse aspettative."

"Una volta stavo cenando con il direttore della fotografia di un film e ho raccontato una storia strana su una cosa che mi era successa da poco, con un tono divertito e cordiale." Ha continuato Daniel. "Quando sono arrivato alla fine del racconto il direttore della fotografia mi ha guardato e mi ha detto: 'Come fai a non essere molto più incasinato di così?' È una cosa che mi accade spesso ma non ho mai una risposta soddisfacente da offrire alle persone."

Swiss Army Man - Un amico multiuso: Daniel Radcliffe in una scena del film

Radcliffe, in passato, ha parlato apertamente delle sue battaglie con l'alcol, rivelando di essere diventato astemio nel 2010 e di essere sulla buona strada da allora. Nel 2019, Daniel ha ammesso di aver utilizzato gli alcolici quando era un adolescente al fine di riuscire ad affrontare la sua fama dopo il successo del franchise di Harry Potter.

Daniel Radcliffe, inoltre, ha dichiarato di essere certo che i suoi genitori abbiano giocato un ruolo fondamentale nell'assicurarsi che loro figlio non venisse risucchiato dalle ombre di Hollywood e dell'industria cinematografica. Suo padre Alan Radcliffe è un agente letterario e sua madre Marcia Gresham è una direttrice del casting: la coppia ha tenuto il figlio con i piedi per terra, assicurandosi che si divertisse, rassicurandolo continuamente a proposito del fatto che non doveva continuare a girare film se non desiderava farlo. La risposta di Daniel? "Voglio farlo, non mi piace la scuola".