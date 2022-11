Daniel Radcliffe scherza: "Elijah Wood dovrebbe interpretarmi in un film biografico"

L'attore Daniel Radcliffe ha ironicamente indicato Elijah Wood come l'interprete perfetto per un film biografico sulla sua carriera.

Daniel Radcliffe ha interpretato più di un progetto biografico e ha ora rivelato, in modo ironico, chi vorrebbe lo interpretasse se si dovesse realizzare un film dedicato alla sua vita: Elijah Wood.

La star di Weird: The Al Yankovic Story ha rivelato il divertente suggerimento durante The Empire Film Podcast.

Ricordando dei momenti importanti della sua carriera Daniel Radcliffe ha spiegato: "Maggie Smith è stata piuttosto importante per farmi ottenere la parte di Harry Potter perché avevamo lavorato insieme a David Copperfield e mi aveva apprezzato, quindi mi ha raccomandato per la parte di Potter. Quello è stato un momento importante: ero andato da lei alla prova costumi, durante il tavolo di lettura di David Copperfield, e le prime parole che sono uscite dalla mia bocca sono state 'Vuole che la chiami Dama?', avevo nove anni e lo ha trovato davvero divertente, immagino mi abbia voluto bene da allora in poi".

Daniel ha quindi scherzato che per realizzare quel passaggio della sua vita in un film biografico ha in mente un cast molto particolare: "Io interpreterò Maggie, immagino, ed Elijah Wood è la scelta più ovvia per interpretarmi a ogni età. Lo trovo surreale. Non realizzeremo una versione naturalistica di questo progetto".