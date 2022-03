Daniel Radcliffe definisce il film su Weird Al "uno dei più divertenti della sua carriera"

Intervistato da Good Morning America, Daniel Radcliffe ha definito Weird: The Al Yankovic Story come "uno dei film più divertenti della sua carriera".

Sebbene Daniel Radcliffe sia principalmente noto per il suo ruolo da protagonista nel franchise di Harry Potter, la sua filmografia post-Hogwarts è costellata di film sorprendenti e tra questi figurerà sicuramente Weird: The Al Yankovic Story, pellicola in cui Radcliffe interpreta l'iconico comico e musicista Al "Weird Al" Yankovic.

Durante una recente intervista pubblicata dal canale Youtube di Good Morning America, Radcliffe ha parlato di com'è stato recitare nel film biografico e ha affermato che la pellicola è indubbiamente "uno dei lavori più divertenti di tutta la sua carriera."

"Abbiamo appena finito di girare, non è passato tanto tempo", ha spiegato l'attore. "Onestamente è stato uno dei lavori più divertenti di sempre. Se non ti diverti a fare un film su Weird Al, c'è sicuramente qualcosa che non va nella tua vita. Sono davvero entusiasta del prodotto finito e spero che le persone lo possano vedere al più presto."

"È il migliore", ha detto Daniel Radcliffe a proposito di Yankovic. "So che lo dicono tutti, ma è bello incontrare qualcuno che ammiri, e che è un eroe per così tante persone, e scoprire che è estremamente gentile, divertente e dolce. Da ora in poi potrò dire di aver preso lezioni di fisarmonica da Weird Al." Le riprese di Weird: The Al Yankovic Story sono appena terminate e sembra che la pellicola debutterà esclusivamente su Roku.