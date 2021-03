Daniel Radcliffe nel cast di The Lost City of D, con star Sandra Bullock e Channing Tatum

L'attore Daniel Radcliffe farà parte del cast del film The Lost City of D, un progetto con star Sandra Bullock e Channing Tatum.

Il lungometraggio sarà inoltre prodotto dall'attrice premio Oscar in collaborazione con Paramount e viene descritto come una commedia con molti elementi avventurosi.

Il film The Lost City of D sarà diretto da Adam e Aaron Nee, mentre Dana Fox ha firmato la bozza della sceneggiatura.

Al centro della trama ci sarà una scrittrice che vive da reclusa (Sandra Bullock) convinta che non ci sia niente di peggio rispetto a dover affrontare un tour promozionale con il modello che posa per le copertine dei suoi libri (Channing Tatum), fino a quando un tentativo di rapimento li obbliga ad affrontare un'avventura nella giungla, dimostrando che la vita può essere molto più strana e romantica rispetto a ogni romanzo.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli relativi al ruolo affidato a Daniel Radcliffe che, recentemente, ha recitato nel film Guns Akimbo e nella serie televisiva Miracle Workers.