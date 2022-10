Daniel Pennac: Ho visto Maradona! esce nelle sale romane prima di sbarcare su Sky Arte e su NOW

Dopo l'anteprima sold out alla Festa del Cinema di Roma 2022, Daniel Pennac: Ho visto Maradona! arriva anche in altre sale romane prima di uscire su Sky Arte e su NOW.

Daniel Pennac: Ho visto Maradona! arriva su Roma: con un'anteprima completamente sold out in Sala Petrassi il film è stato presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma 2022 nella sezione "Freestyle" e sarà visionabile in alcune sale della Capitale a partire da questa settimana.

La pellicola, la cui prima internazionale alla Festa di Roma ha visto anche la presenza di Daniel Pennac, è documentario che racconta l'indagine creativa e surreale dello scrittore francese sull'impatto emotivo del mito Maradona nell'immaginario collettivo.

Diretto da Ximo Solano e coprodotto da Societat Sardina Toné Franché e Samarcanda Filmcon Effe TV - Feltrinelli Real Cinema e il contributo della Film Commission Regione Campania, il documentario, che vede la partecipazione straordinaria di Maurizio De Giovanni Roberto Saviano e Luciano Ferrara, in questi giorni sarà proiettato a Roma allo Spazio Scena (lunedì 17 ottobre, ore 18.30), al Lux (martedì 18 ottobre, ore 17.30) e al Cinema Giulio Cesare (sabato 22 ottobre, ore 19.30) prima di avviare un tour di proiezioni nazionali e di sbarcare prossimamente su Sky Arte e in streaming su NOW.

La sinossi di Daniel Pennac: Ho visto Maradona! recita: "Lo scrittore francese racconta uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi: il mito, l'icona, 'San Diego' e il suo impatto sulla vita e le storie di persone comuni e di maradoniani doc. In una indagine creativa e surreale, tutta ambientata a Napoli, Pennac costruisce e mette in scena uno spettacolo teatrale con la sua Compagnie MIA e cerca informazioni e racconti in giro per la città che diventa palcoscenico e megafono del mito stesso."