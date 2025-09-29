Daniel Day-Lewis, promosso o bocciato il suo ritorno al cinema? Critica spaccata su Anemone

Anemone, film con cui Daniel Day-Lewis ha fatto il suo ritorno alla recitazione otto anni dopo Il filo nascosto, è stato presentato in anteprima al New York Film Festival, ma finora i critici non stanno esattamente salutando con entusiasmo il ritorno del vincitore dell'Oscar.

La pellicola, che segna il debutto alla regia del figlio Ronan Day-Lewis, non ha convinto particolarmente la critica e ha attualmente una valutazione del 79% su Rotten Tomatoes e del 55% su Metacritic. Non il massimo per un tre volte Premio Oscar.

La vicenda è ambientata nel Nord dell'Inghilterra e segue due fratelli che, dopo anni di lontananza, sono costretti a confrontarsi con ricordi dolorosi e verità rimaste sepolte, in un rapporto fatto di scontri, ma anche di improvvisi momenti di tenerezza.

Anemone: Daniel Day-Lewis in una scena del film

Daniel Day-Lewis, un ritorno smagliante per un film poco riuscito

Day-Lewis "non ha bisogno di ricordarci quanto sia un attore brillante", ha scritto Owen Gleiberman di Variety nella sua recensione. "Trovo commovente che Daniel Day-Lewis sia uscito dal ritiro per lanciare la carriera cinematografica di suo figlio. Questo è un papà che fa per voi! E non ho alcun problema con il nepotismo che c'è dietro tutto questo. Ma Anemone rimane comunque un film fallimentare: arido, pretenzioso e statico, con troppa fotografia artistica compiaciuta e indie rock apocalittico e troppo poco dramma".

David Rooney dell'Hollywood Reporter ha concordato sul fatto che il talento recitativo di Day-Lewis non sia venuto meno durante gli anni di assenza dallo schermo. "Magro e forte, con una chioma di capelli argentati e folti baffi che potrebbero far sentire minacciato Sam Elliott, il tre volte vincitore dell'Oscar conserva intatta la sua magnetica intensità", ha scritto nella sua recensione.

Tuttavia, ha trovato il film deludente. "Nonostante la specificità politica della storia familiare qui riportata alla luce, la sceneggiatura presume un livello di profondità che semplicemente non c'è nei silenzi pesanti e nei montaggi confusi del film". Ryan Lattanzio di IndieWire ha visto un potenziale maggiore nel regista. "Anemone è un film deludente dall'inizio alla fine, ma è diretto con una maestria tale da suggerire l'effettiva intelligenza e il talento del suo regista-sceneggiatore", ha scritto, assegnando al film un giudizio positivo.

Il filo nascosto: un primo di Daniel Day-Lewis

Il ritorno alla recitazione di Daniel Day-Lewis

Ronan Day-Lewis ha scritto la sceneggiatura del film insieme al padre che, successivamente, ha deciso quindi di ritornare a recitare dopo aver annunciato l'intenzione di abbandonare il mondo del cinema. Il film più recente era stato Il filo nascosto, diretto nel 2017 da Paul Thomas Anderson.

In un'intervista a Rolling Stone, l'attore ha precisato di non aver mai avuto l'intenzione di ritirarsi definitivamente dalla recitazione. Ha spiegato che la sua decisione di allontanarsi era motivata dal desiderio di esplorare altri aspetti della vita e del lavoro, piuttosto che da una volontà di abbandonare la professione. Day-Lewis ha ammesso che avrebbe fatto meglio a non annunciare pubblicamente il suo ritiro, definendo quella dichiarazione come "un discorso arrogante". Nonostante le difficoltà e le sfide legate al mondo del cinema, ha sottolineato che la passione per la recitazione non lo ha mai abbandonato.