Daniel Day-Lewis di nuovo in pubblico: ma perché è vestito come Timothée Chalamet?

Il tre volte Premio Oscar si è ritirato ufficialmente da Hollywood e raramente capita di scorgerlo in pubblico, ma il suo nuovo look ha colpito tutti.

Chiunque sa che Daniel Day-Lewis è una persona molto riservata e non capita spesso di incontrarlo in pubblico. Qualche giorno fa, invece, l'attore è stato immortalato mentre passeggiava a New York con un look che potremmo definire alla Timothée Chalamet.

Il tre volte Premio Oscar indossava una tuta da ginnastica a righe blu e marrone, occhiali scuri e scarpe da ginnastica nere Hoka, con un cappello trucker del marchio giapponese di moto Yoshimura sui capelli grigi lunghi fino al mento. (Day-Lewis è un grande appassionato di moto, non diversamente dal suo coetaneo hollywoodiano Keanu Reeves). Il giorno successivo, ha sostituito l'abito con una felpa nera con cappuccio e zip, una maglietta a righe blu e i "Swooshie Pants" del marchio di skate One Gig di Boston.

Il paragone con il giovane attore di Dune e Chiamami col tuo nome è stato fatto la prima volta da Saoirse Ronan, che aveva definito Chalamet come "un giovane Daniel Day-Lewis" e ora è quasi come se Day-Lewis stesse restituendo a modo suo li favore.

Detto questo, speriamo che ripensi al suo ritiro, dato che ha solo 66 anni e torni a regalarci performance magistrali e memorabili come ne Il petroliere, Gangs of New York o Lincoln.