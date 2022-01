Daniel Craig non si accorge di sanguinare durante un'intervista: "Ho sbattuto la testa?" (VIDEO)

Daniel Craig ha recentemente chiacchierato con Javier Bardem, la sua co-star di Skyfall, durante un episodio della serie di Variety intitolata "Actors on Actors". L'attore non si è accorto di aver sanguinato dalla fronte per l'intera durata dell'intervista, fino a quando un imbarazzato Bardem ha deciso di farglielo presente.

Daniel Craig in una scena de L'amore fatale

"Lascia che ti faccia quest'ultima domanda amico mio: cosa ti è successo alla testa?" ha chiesto l'attore di Being the Ricardos a Craig, indicando la sua fronte. "Dove? Ho sbattuto la testa?", Ha risposto Daniel, cercando il punto da cui usciva il sangue.

"Ho forse una salsa di un panino in testa? Ho fatto tutta questa intervista, molto probabilmente, con una salsa di un panino sulla fronte!" I due hanno riso assieme mentre Daniel si alzava per andare a guardarsi allo specchio. Non appena è tornato la star di James Bond ha detto con un sorriso: "Sai cos'era? Cristo Santo... Mi hanno appena inviato questo meraviglioso flash ad anello, lo stavo imparando ad usare e mi è caduto in testa poco prima dell'intervista!"

No Time to Die: un'immagine di Daniel Craig

Daniel Craig ha concluso scherzando: "Non c'è da stupirsi se mi faccio male ogni volta che faccio un film! Grazie per avermelo fatto notare.Oh! Gesù! Se non mi ferisco durante le riprese di una cosa qualunque, non lo sto facendo correttamente."