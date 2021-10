Daniel Craig riceve la sua stella sulla Walk of Fame: "Sono molto felice" (FOTO)

Daniel Craig ha finalmente ottenuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles: mercoledì sera la star di No Time to Die ha tenuto un breve e dolce discorso durante la cerimonia: "Non avrei mai pensato di dirlo, ma è un onore assoluto essere calpestati a Hollywood".

"Se la felicità si misura dalle amicizie che sappiamo mantenere, allora essere su questo marciapiede circondato da tutte queste leggende mi rende un uomo molto, molto, molto felice. Quindi grazie mille". ha esordito Craig, la cui stella è posta accanto a quella del collega Roger Moore.

Durante l'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live!, l'attore 53enne ha definito l'onore della Hollywood Walk of Fame come qualcosa di molto importante per lui: "È un vero onore ed è strano, si, è un po' strano. Sono venuto qui, non lo so, nel 1990, avevo vent'anni e questo è stato uno dei primi posti che ho visitato". Ai suoi produttori Michael Wilson e Barbara Broccoli ha detto: "Vi ringrazio dal profondo del mio cuore, senza di voi non sarei qui oggi".

Durante un'intervista di Variety, Daniel Craig aveva precedentemente dichiarato: "L'idea che il mio nome sarà accanto a quello di tanti attori che mi hanno ispirato durante la mia vita è davvero qualcosa di incomprensibile. Non avrei mai potuto sognarmi una cosa del genere. Tutto quello che posso dire è che diventare parte di quella strada è un enorme privilegio per me."