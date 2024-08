Daniel Craig protagonista di Otello, ambientato durante la guerra in Iraq

Daniel Craig reciterà in Otello, un progetto che tiene da tempo in sospeso, tratto dall'omonima opera teatrale in cui lui stesso ha recitato a Broadway.

Craig e la produttrice di Bond Barbara Broccoli hanno cercato di finanziare questo progetto per quasi due anni e la loro ricerca di denaro - e forse anche di una location - li ha portati inevitabilmente al Qatar.

I dettagli del progetto

Sì, si tratta di una versione dell'Otello di Shakespeare, ma ambientata in una caserma americana in Iraq. Un documento britannico della Eon Productions di Broccoli, che registra una nuova Othello Film Company Limited, sembra confermare molti di questi dettagli. Craig e Broccoli porteranno sullo schermo lo spettacolo del 2016 dello spettacolo, che ha ottenuto recensioni entusiastiche.

Si dice che si siano assicurati i finanziamenti facendo un accordo con i qatarini per convincere Broccoli ad ambientare parte del prossimo film di Bond a Doha. Il regista dell'opera, Sam Gold, dovrebbe dirigere la versione cinematografica del dramma. È possibile che la produzione inizi l'anno prossimo.

Queer: Daniel Craig in una scena

Prossimamente Daniel Craig reciterà in Queer, il prossimo film di Luca Guadagnino che sarà presentato in concorso a Venezia 2024. La Mostra del Cinema accoglierà quindi di nuovo il regista dopo che, un anno fa, era saltata la partecipazione di Challengers a causa dello sciopero degli attori in corso a Hollywood.

Al centro della trama ci sarà William Lee (Daniel Craig), un quarantenne che vive a Città del Messico e ricorda il suo passato tra gli studenti universitari americani espatriati all'estero, facendo inoltre i conti con lavori part-time. Lee si ritrova a corteggiare un giovane studente chiamato Eugene Allerton, parte affidata a Drew Starkey, volto noto tra i fan delle serie tv grazie alla parte avuta in Outer Banks. Nel cast ci sono anche Jason Schwartzman, Henrique Zaga, Andres Duprat, Ariel Shulman, Drew Droege, e Colin Bates.