Daniel Craig protagonista del film DCU su Sgt. Rock di Luca Guadagnino?

A settembre è stata diffusa la notizia che Luca Guadagnino avrebbe fatto squadra con lo sceneggiatore di "Challengers" e "Queer" Justin Kuritzkes per il film del DCU "Sgt. Rock". Il cinecomic dovrebbe essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

La collaborazione di Guadagnino con il DCU di Peter Safran e James Gunn è certamente un'accoppiata strana, ma a questo punto della sua carriera, dovremmo aspettarci l'inaspettato da Guadagnino, che continua a salire a bordo dei progetti più eccentrici e insoliti.

La sinossi del cinecomic

Secondo un annuncio di Production Weekly, Daniel Craig dovrebbe interpretare il ruolo di Sgt. Rock. L'attore ha appena fatto squadra con Kurtzikes e Guadagnino in Queer, e si riunirà con i due artisti. Va notato che al momento non c'è nient'altro in programma per l'attore, a parte il suo film "Othello", prodotto dal capo di Bond Barbara Broccoli.

"Sgt. Rock" è attualmente in 'fase di sviluppo'. Ecco la sinossi riportata su PW: "_In un momento in cui l'America aveva bisogno di un vero eroe, il sergente Frank Rock emerse come simbolo di patriottismo durante la battaglia degli Stati Uniti contro i nazisti nella Seconda guerra mondiale. In questa edizione sono riproposte diciannove tra le storie di guerra del Sgt. Rock più dure mai raccontate, tra cui una prima versione 'prototipo' dell'eroe di guerra per eccellenza e la sua prima apparizione. Alla guida della Compagnia Easy contro il male peggiore che l'uomo abbia mai affrontato, Sgt. Rock è stato ed è tuttora un emblema dello spirito combattivo dell'America_".

I boss dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, hanno incontrato molti registi negli ultimi mesi. Jeff Sneider aveva inizialmente dato la notizia che Guadagnino aveva parlato con Gunn/Safran per salire a bordo di un potenziale progetto del DCU, aggiungendo che i colloqui tra le due parti andavano avanti da tempo, un'indicazione del fatto che Guadagnino potrebbe prendere seriamente in considerazione questo salto nel genere dei film a fumetti.

Nel frattempo, Gunn/Safran continuano ad accumulare progetti cinematografici e registi. C'è "Superman" di Gunn, "Supergirl: Woman of Tomorrow", "Swamp Thing" di James Mangold, "The Brave and the Bold" di Andy Muschietti e, si vocifera, "Plastic Man" di Darren Aronofsky.