Luca Guadagnino dirigerà un nuovo adattamento di American Psycho di Bret Easton Ellis

Luca Guadagnino è in trattative per un nuovo adattamento del libro American Psycho di Bret Easton Ellis per la Lionsgate.

Anche se continua la sua corsa ai festival con l'adattamento di Queer di William S. Burroughs, Luca Guadagnino sembra aver messo gli occhi su un altro adattamento di alto profilo. Fonti riferiscono a Deadline che il regista è in trattative finali per un nuovo adattamento del libro American Psycho di Bret Easton Ellis per la Lionsgate. Scott Z. Burns scriverà la sceneggiatura.

Il film della Lionsgate sarà prodotto dalla Frenesy Films e realizzato da Sam Pressman, figlio di Edward R. Pressman, produttore del film originale del 2002, attraverso la sua società Pressman Film.

Un cult horror indimenticabile

Il romanzo di Ellis è stato un'opera innovativa e controversa quando è stato pubblicato nel 1991, non solo per l'iconico investment banker di Manhattan trasformato in serial killer, ma anche per l'incredibile attenzione ai dettagli del mondo in cui si inserisce, nonché per la violenza grafica del suo protagonista, che ha portato alla censura in diversi Paesi.

Christian Bale è il serial killer di American Psycho

Mentre il primo film, interpretato da Christian Bale e diretto da Mary Harron, si è guadagnato un seguito nel corso degli anni, secondo alcune fonti il film di Guadagnino non sarà un remake, ma un nuovo adattamento del romanzo di Ellis. La proprietà è qualcosa che lo studio sta tentando di decifrare da tempo e, dopo i recenti incontri con Guadagnino, i dirigenti hanno ritenuto che fosse la scelta perfetta per apportare una nuova versione.

"Siamo entusiasti di aggiungere un altro regista d'élite alla nostra lista di film in uscita", ha dichiarato Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group. "Luca è un artista brillante e il visionario perfetto per creare una nuova interpretazione di questo potente classico".

L'ultimo film di Guadagnino, Challengers, interpretato da Zendaya, ha guadagnato il primo posto al botteghino e ha ottenuto ottimi risultati sia in termini di incassi che di recensioni. Il suo film più recente, Queer, interpretato da Daniel Craig, sarà distribuito da A24 il 27 novembre e sta partecipando a una serie di festival, tra cui l'anteprima al London Film Festival della scorsa settimana. Il regista è attualmente impegnato nella lavorazione di After the Hunt, con Julia Roberts e un cast stellare.