Daniel Craig critica l'effetto dei social media sui bambini: "È come il fumo, li stanno uccidendo"

L'ex star di 007 si è scagliato contro le aziende social per i danni che causerebbero agli utenti più giovani.

Daniel Craig non ci ha pensato due volte e ha criticato pesantemente le aziende di social media per l'effetto che provocano nei confronti dei bambini. La star è padre di una bambina piccola, Grace, di soli 6 anni, dopo la primogenita Ella, 33 anni.

La figlia più piccola di Craig è nata dal matrimonio dell'attore con Rachel Weisz mentre la prima figlia nacque dalla relazione con l'ex moglie di Craig, Fiona Loundon, negli anni '90.

I danni dei social media secondo Daniel Craig

Intervistato da W Magazine, Daniel Craig ha condiviso il proprio punto di vista sui social media, paragonando l'impatto che hanno sulla salute mentale dei bambini con quello del fumo sul corpo.

Daniel Craig in una scena di Queer di Luca Guadagnino

"I social media e quello che stanno facendo ai nostri bambini è paragonabile al fumo" ha dichiarato Craig "Li sta uccidendo". L'attore tornerà quest'anno sul grande schermo con Queer di Luca Guadagnino.

Il matrimonio di Daniel Craig e l'incontro con le altre star

Daniel Craig e Rachel Weisz sono sposati dal 2011 e hanno sempre mantenuto lontana la figlia dai social media mentre la primogenita Ella è un'attrice e modella molto seguita online.

Nonostante sia famoso ormai da parecchi anni, Daniel Craig si emoziona ancora particolarmente quando incontra altre star, come Steven Spielberg:"Incontrarlo per la prima volta è stato incredibile. Gli ho raccontato veramente una barzelletta davvero, davvero spinta. Mi aveva già scelto per Munich quindi potevo raccontarla".

Nel 2005, Daniel Craig recitò in Munich al fianco di Eric Bana, Mathieu Kassovitz e Ayelet Zurer.